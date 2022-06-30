Son Dakika: LGS sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 5 Haziran'da uygulanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçları "www.meb.gov.tr" adresinden açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre, merkezi sınav başvurusunun 8'inci sınıf öğrencileri için otomatik yapıldığı sınava 1 milyon 31 bin 799 öğrenci girdi ve katılım oranı yüzde 83 olarak gerçekleşti.
LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları ile birlikte "Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu" yayımlandı.
Raporda öğrencilerin merkezi sınavdaki sonuçları ayrıntılı olarak incelendi, sınavdaki alt testlere ait dağılımlar değerlendirildi ve testin psikometrik özellikleri hakkında detaylı sonuçlara yer verildi.
193 ÖĞRENCI TAM PUAN ALDI
Sınava 48 farklı ilden katılan 193 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda 400-500 puan arasında puan alan öğrenci oranı geçen seneye göre artış gösterdi. Öğrencilerin yüzde 9,93'ü 400-500 puan aralığında yer aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı (yüzde 56,04) ise 200-299 oldu.
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