Küçükçekmece’de 10 bin öğrenci yaz okullarından faydalanacak

Yayınlanma: 13.06.2024 - 10:51

Güncelleme: 13.06.2024 - 10:51

Küçükçekmece Belediyesi tarafından 2’inci sınıftan 7’inci sınıfa kadar olan öğrenciler için düzenlenen Yaz Okulları’nda bilgi, kültür, sanat atölyelerinin yanı sıra yarışmalar, etkinlik ve eğitici aktiviteler de yer alıyor. Küçükçekmeceli öğrenciler için Bilgi Evleri ve Çocuk Üniversitesi Yaz Okulları’nda ‘Akıl Oyunları, Astronomi, Bilişsel ve Bedensel Gelişim, Kodlama, 3D Kalem’ gibi birbirinden farklı branşlarda 17 atölye gerçekleştirilecek. Öğrenciler bu atölyelerde, kendilerini geliştirme fırsatı elde edecek.



ATÖLYELER, BİLİM KÜLTÜR GEZİLERİ, TURNUVALAR DÜZENLENECEK

Küçükçekmece Belediyesi öğrencilere, zengin içerikli atölyelerin yanı sıra bilim ve kültür gezileriyle, tarihi ve kültürel zenginlikleri keşfetme olanağı da sağlıyor. Bu kapsamda Harbiye Müzesi, Dolmabahçe Sarayı, Rahmi Koç Müzesi, Miniatürk gibi görülmesi gereken tarihi ve turistik yerlere ücretsiz geziler düzenlenecek. Yaz Okulları’nda kültür - sanat branşları, yarışma ve turnuvalarla iç içe bir yaz programı öğrencileri bekliyor. Yaz aylarında ücretsiz halk oyunları, satranç, resim, ritim kurslarıyla sanata ara vermeyecek olan gençler, geleneksel oyunlar, robot yarışmaları ile de dostça rekabetin örneklerini sergileyecekler. Kayıtlar, Bilgi Evleri ve Çocuk Üniversitesi’ne yapılıyor. Yaz Okulları’ndan faydalanmak isteyen öğrenciler, Cennet, Halkalı, İkitelli, Sefaköy, Kanarya, M.Akif, Yarımburgaz Bilgi Evleri ve Çocuk Üniversitesi’nden başvurularını gerçekleştirerek, 444 4 360 numaralı telefondan detaylı bilgi edinebilirler. 24 Haziran’da başlayacak olan Yaz Okulları 30 Ağustos’ta sona erecek.