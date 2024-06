Yayınlanma: 11.06.2024 - 11:03

Güncelleme: 11.06.2024 - 11:03

Lisans ya da yüksek lisans bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler derslerle ilgili bazı konularda araştırmalar yapıyor. Peki, Finale girmeden büte girilir mi? Yaz okulu için final sınavına girmek zorunlu mu?

FİNALE GİRMEDEN BÜTE GİRİLİR Mİ?

Üniversitelerde sınav sistemi her birisinde farklı şekilde işliyor. Her üniversitenin kendi politikası ve kuralları doğrulusunda kararlar alınıyor. Bazı üniversitelerde öğrenciler devamsızlıktan kalmamak şartı ile büte girebilir. Bütünleme sınavı, final sınavı gibidir. Final sınavına katılım sağlayamayan öğrenciler, bunun telafisi olarak bütünleme sınavına girebilmektedir. Bütünleme sınavından alınan not ile birlikte dersten geçmeleri mümkündür.

Bazı üniversitelerde ise durum farklı. Üniversiteler, final sınavına girmeyen öğrencilerin bütlere de girmemesi konusunda kararlar alabiliyor. Bu bağlamda üniversitedeki yetkili kişilerle görüşülüp danışılması gerekiyor.