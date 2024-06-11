'Din' ağırlıklı yaz okuluna tepki: 'Laikliğe açıkça aykırıdır'

Yayınlanma: 11.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 11.06.2024 - 04:00

Konuya ilişkin gazetemize açıklamalarda bulunan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, uygulamanın öğrencileri inançlar üzerinden ayrıştıracağını ve laikliğe açıkça aykırı olduğunu söyledi.

‘GEÇİT VERMEYECEĞİZ’

Söz konusu olayın endişe verici olduğunu dile getiren Özbay, “Geçmişte ÇEDES ve benzeri projelerde de tecrübe ettiğimiz gibi eğitim sistemine alanında uzman olmayan kişilerin dahil edilmesi bilimsel ve laik eğitimi zedeleliyor. İdeolojik ve siyasi propagandaya alan açmaktadır. Bu durum, yalnızca eğitim sisteminin değil, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın da istismarına yol açmaktadır” diye konuştu.

MEB’in görevinin ‘öğrencilerin eğitim-öğretimini laik, bilimsel, çağdaş ve parasız olarak sağlamak olduğunu anımsatan Özbay sözlerine şöyle devam etti: “MEB, çocuklarımızı tarikat ve cemaat yapılarına mecbur bırakıyor. Kimse, Atatürk’ün bizlere emaneti olan çocuklarımıza, çağdışı bir eğitimi reva görmemeli. Eğitim-İş olarak laik eğitim ve sosyal devlet ilkelerine aykırılık taşıyan hiçbir uygulamaya geçit vermeyeceğiz”