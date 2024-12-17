Kuruoğlu’ndan MEB’e 'kariyer basamakları' anımsatması: 350 bin öğretmen 5 bin TL eksik maaş alacak

Yayınlanma: 17.12.2024 - 11:55

Güncelleme: 17.12.2024 - 11:56

Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, Hürriyetçi Eğitim Sen 2. Eğitim ve İstişare Toplantısı’nda konuştu. Kuruoğlu, Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) ile öğretmenlerin sınıflandırılmasına karşı çıktıklarını belirtti. Kuruoğlu, ÖMK’ye ilişkin “Bu kanun hayati sorunları içinde barındırmaktadır" değerlendirmesini yaptı.

‘YAYINLANMAZSA EYLEM YAPARIZ’

Kariyer basamakları için verilen sözlerin tutulmadığına dikkat çeken Kuruoğlu, “Biz öğretmenin sınıflandırılmasına karşıyız. Ama uzman ve başöğretmen tazminatlarına karşı değiliz.

Kanun yasalaşmasına rağmen Kariyer Basamakları Yönetmeliği yayınlanmamıştır. Ocak tarihine kadar bitirilmezse 350 bin öğretmen ortalama 5 bin TL eksik maaş alacaktır. Bakanlık üzerinde baskıyı arttırıyoruz. Yönetmelik yayınlanmazsa Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde eylem yapacağız” ifadelerini kullandı.

'YANDAŞ KADRONUN ÖNÜ AÇILDI'

Milli Eğitim Akademisi'ne ilişkin de konuşan Kuruoğlu, "Akademi kurulduğunda formasyon ortadan kalkacaktır. Eğitim Fakültelerinin anlamı kalmayacaktır. Ağır disiplin hükümlerinin bulunduğu akademide bu zihniyetin neler yapacağını düşünmek bile istemiyorum.

Zaman içinde her kurumu siyasallaştıran iktidarın ve Yusuf Tekin zihniyetinin yandaşlardan oluşan kadro dönüşümü yaşamasının yolu açılmıştır" dedi.

Kuruoğlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in, milli eğitimin önündeki en büyük engel ve beka sorunu olduğunu söyledi.