Yayınlanma: 01.10.2024 - 14:26

Güncelleme: 01.10.2024 - 14:26

Üniversite öğrencilerine maddi destek veren Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) 2024-2025 öğretim yılı burs başvuru takvimi araştırılıyor. Peki, KYK burs başvuruları başladı mı? KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak

KYK BURS/KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLIYOR?

KYK kredi ve burs başvuruları geçtiğimiz yıl 12-19 Ekim 2023 tarihleri arasında alınmıştı.

Bu yılki başvuruların da ÖSYM'in yapacağı yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine Ekim ayı içinde yapılması bekleniyor. Bu kapsamda GSB ya da KYK'dan konuya ilişkin bir son dakika açıklaması gelmesi durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

KYK BURS-KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs ve kredi başvuru işlemleri e Devlet üzerinden yapılıyor. Yurt başvuruları ÖSYM yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasının ardından e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaktadır. Bu sebeple e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

AYNI ANDA HEM BURS HEM KREDİ ALINABİLİR Mİ?

Burs/Kredi Yönetmeliği'ne göre burs alan öğrenciye kredi; kredi alan öğrenciye ise burs ödemesi yapılamaz.

KYK BURSU NE KADAR?

2024-2025 KYK burs ve kredi güncel tutarları henüz paylaşılmadı. Geçtiğimiz yılın KYK burs ücretleri 1250 liradan 2000 TL'ye yüksek lisans için 2500 liradan 4000 liraya doktora öğrencileri için 3750 liradan 6000 liraya çıkmıştı.