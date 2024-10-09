Yayınlanma: 09.10.2024 - 13:48

Güncelleme: 09.10.2024 - 13:48

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) 2024 – 2025 eğitim dönemi eğitim yardımı/burs başvuru dönemi ortaöğrenim burs başvurularıyla başladı. Peki, VGM yükseköğretim burs başvurusu ne zaman başlayacak? VGM yükseköğretim burs başvurusu nasıl yapılır?

VGM BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2024 – 2025 eğitim yılında Yükseköğretim öğrencileri için burs başvuruları 21 – 31 Ekim 2024 tarihleri arasında alınacak.

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuruları kurum web sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden alınır. Gerek ortaöğrenim eğitim yardımı başvuruları gerekse yükseköğrenim burs başvuruları her eğitim yılının başında Genel Müdürlükçe belirlenen tarihler arasında alınır. Başvuru şekli ve zamanı Genel Müdürlüğün www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvuru başlama tarihinden en az onbeş gün önce duyurulur. Başvuru sonuçları yine www.vgm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmaktadır.