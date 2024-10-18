Yayınlanma: 18.10.2024 - 10:44

Güncelleme: 18.10.2024 - 10:44

KYK yurt yedek sonuçları, yedek sırası bekleyen öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Peki, KYK yurt yedek sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yurt yedek sonuçları nereden öğrenilir? İşte, ayrıntılar...

KYK YURT YEDEK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK yurt yedek sonuçları, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. 2024-2025 eğitim öğretim yılına ait 18.10.2024 tarihli yurt yedek yerleştirme sonuçlarına kygm.gsb.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

KYK YURT YEDEK SONUÇLALRI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Yedek yerleştirme sonuçları, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından erişime açıldı. Sonuçlara, https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama adresinden ulaşılabilir.