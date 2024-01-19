Laiklik Meclisi itiraz etmişti: Mahkeme o uygulamada sorun görmedi

Yayınlanma: 19.01.2024 - 16:19

Güncelleme: 19.01.2024 - 16:19

Laiklik Meclisi’nin 9 Kasım 2023’te, Cumhuriyet gazetesinin gündeme getirdiği ÇEDES projesi kapsamında Tekirdağ ve Batman'da ilkokul öğrencilerine cami temizliği yaptırılmasına ilişkin yaptığı şikayetle ilgili Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "İşlem Yapılmasına Yer Olmadığı" kararı verilmişti. Bu karara itiraz, Batman 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından da reddedildi.

Laiklik Meclisi'nin yaptığı açıklamada, şüphelilerin tespiti ve ifadelerinin alınmaması üzerine dosyanın hızla kapatılmasının, gerici eğitim uygulamalarının yargı tarafından korunup tescillendiği anlamına geldiği vurgulandı. Meclis, "Ülkemizde gerici uygulamaların yargı güvencesi altında arttığını, adliyelerde atılan şeriat sloganlarına işlem yapılmadığını ve yurttaşların hukuki başvurularının hızla reddedildiğini" belirtti.

Laiklik Meclisi, başta ÇEDES projesi olmak üzere tüm gerici uygulamalara karşı mücadeleyi sürdüreceklerini ve gerekli hukuki yolları takip edeceklerini ifade etti. Meclis, çocukları gerici karanlık anlayışlara teslim etmeyeceklerini açıkça belirtti.