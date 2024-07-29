LGS 1. nakil sonuçları açıklandı mı? LGS nakil sonuçları nasıl öğrenilir?

LGS 1. nakil tercihleri 22-26 Temmuz tarihleri arasında alındı ve sonuçların açıklanacağı tarih olarak 29 Temmuz belirlendi. Peki, LGS 1. nakil sonuçları açıklandı mı? LGS nakil sonuçları nasıl öğrenilir?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.07.2024 - 11:54
LGS 1. nakil sonuçları açıklandı mı? LGS nakil sonuçları nasıl öğrenilir?
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LGS 1. nakil tercihleri, 22-26 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirildi. Tercih sürecinin tamamlanmasının ardından, sonuçların açıklanacağı tarih olarak 29 Temmuz duyuruldu. Binlerce öğrenci ve veli, büyük bir merakla bu tarihi beklerken, gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. Peki, LGS 1. nakil sonuçları açıklandı mı? LGS nakil sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, ayrıntılar...

LGS 1. NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen yerleştirme süreci devam ediyor. 22 Temmuz'da açıklanan yerleştirme sonuçlarının ardından bugün, yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları erişime açıldı. Öğrenciler ve veliler, merakla bekledikleri sonuçlara ulaşarak yeni eğitim yılına dair planlarını yapmaya başlayabilecekler.

LGS 1. NAKİL SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

LGS nakil sonuçları açıklandığı zaman Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sayfası üzerinden sorgulanabilecek.

LGS 2. NAKİL TERCİHLERİ NE ZAMAN ALINACAK?

LGS 2. nakil tercih süreci 29 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sonuçlar 5 Ağustos tarihinde duyurulacak.


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