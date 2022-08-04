KPSS 2022 iptal mi edildi? KPSS 2022 sınavı ne zaman yapılacak? KPSS oturumları hangi tarihe ertelendi?
2022 KPSS lisans sınavına giren adaylar KPSS 2022'nin iptal edip edilmediğini merak ediyor. Soruların çalındığı iddiasıyla gündemden düşmeyen 2022 KPSS'nin 6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022'de de oturumları gerçekleşecekti. Peki, KPSS iptal edildi mi? KPSS oturumları yapılacak mı?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 31 Temmuz Pazar günü yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS) Yediiklim Yayınevi’nin deneme kitabında yer alan soruların şıklarını bile değiştirmeden sorulduğu ve sızdırıldığı iddiası üzerine, ÖSYM görüntüleri paylaşılan sorular hakkında, “Sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır” açıklamasını yapmıştı.
ÖSYM’ye göre ‘asılsız’ olmasına ve yalanlamasına rağmen rağmen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DDK'ye inceleme talimatı vermiş, “Gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır” demişti. Ardından Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararla ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden almıştı.
Yurttaşlar KPSS 2022'nin iptal ediliğp edilmeyeceğini merak ederken açıklama ÖSYM'nin yeni başkanından geldi.
KPSS 2022 İPTAL Mİ EDİLDİ?
ÖSYM Başkanı Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıkladı. ÖSYM Başkanı Ersoy: "6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022'de yapılacak KPSS oturumları ertelenmiştir."
KPSS 2022 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM Başkanı Ersoy: "Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır. Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir."
ÖSYM Başkanı Ersoy: "(2022-KPSS) Hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz."
Video Haberler
- Karamollaoğlu ilk seçimde olacakları açıkladı
- 'Ben MEB'in kapısına boşuna dayanmadım'
- CHP’li Öztrak o tarihi hatırlattı: Ülkenin iflahını...
- Kılıçdaroğlu'ndan 'helalleşme' ziyareti
- Büfeye kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 2 yaralı
- KPSS iptal edildi
- AKP'li belediyeden mitinge 'çağrı'
- Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın!
- Erdoğan ve YAŞ üyelerinden Anıtkabir ziyareti
- Zonguldak'ta seyir halindeki midibüs alev alev yandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Hesabını kapattı ama tweetler ortaya çıktı
- O isim istifasını verip; ülkeyi terk etti
- Eski ÖSYM Başkanı Aygün ilk kez konuştu
- Benzin doldururken çakmağını yaktı, alevler içinde kaldı
- 'Cumhurbaşkanı adayıyım!'
- 'Tarihi rekor geliyor' diyerek uyardı
- 'Yeni planı için destek elde edemedi'
- Yayıneviyle ilgili çarpıcı iddialar
- 'Kendi sahamızda da güzel bir sonuçla tur atlarız'
- KPSS soruşturmasında yeni gelişme