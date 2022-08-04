KPSS 2022 iptal mi edildi? KPSS 2022 sınavı ne zaman yapılacak? KPSS oturumları hangi tarihe ertelendi?

04 Ağustos 2022 Perşembe, 13:16

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 31 Temmuz Pazar günü yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS) Yediiklim Yayınevi’nin deneme kitabında yer alan soruların şıklarını bile değiştirmeden sorulduğu ve sızdırıldığı iddiası üzerine, ÖSYM görüntüleri paylaşılan sorular hakkında, “Sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır” açıklamasını yapmıştı.

ÖSYM’ye göre ‘asılsız’ olmasına ve yalanlamasına rağmen rağmen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DDK'ye inceleme talimatı vermiş, “Gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır” demişti. Ardından Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararla ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden almıştı.

Yurttaşlar KPSS 2022'nin iptal ediliğp edilmeyeceğini merak ederken açıklama ÖSYM'nin yeni başkanından geldi.

KPSS 2022 İPTAL Mİ EDİLDİ?

ÖSYM Başkanı Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıkladı. ÖSYM Başkanı Ersoy: "6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022'de yapılacak KPSS oturumları ertelenmiştir."

KPSS 2022 SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM Başkanı Ersoy: "Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır. Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir."

ÖSYM Başkanı Ersoy: "(2022-KPSS) Hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz."



