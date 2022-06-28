LGS 2022 sonuçları açıklandı mı? LGS sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB'den LGS sonuçları ile ilgili açıklama
1 milyon 300 bine yakın öğrencinin girdiği Liselere Geçiş Sistemi sınavı 5 Haziran'da gerçekleşti. Peki LGS sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB'den LGS sonuçları ile ilgili açıklama geldi.
Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), 8'inci sınıfta eğitim gören 1 milyon 236 bin 313 öğrenciye yönelik hazırlık yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın iki oturumu da 5 Haziran günü gerçekleşti.
5 Haziran'da LGS sınavına giren öğrenciler LGS 2022 sonuçlarını merakla bekliyor. LGS sınavı sonuçlarının açıklanmasına günler kala gözler MEB'e çevrildi.
LGS SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sınavla ilgili ilk değerlendirmeleri bitirdiklerini ve sınav sonuçlarının belirlenen tarihte açıklanacağını belirtti.
MEB'in duyurduğu sınav sonuç takvimine göre LGS sınav sonuçları 30 Haziran 2022'de açıklanacak.
LGS SINAVI SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANACAK?
LGS sınav sonuçları "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.
Sınav sonuçlarının açıklanacağı 30 Haziran'da merkezi sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarının kontenjanları da belli olacak.
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