Bakan Özer, 10 ilin milli eğitim müdürüyle bir araya geldi

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 07:21

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 07:21

Türkiye, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerle sarsıldı. Felakette 41 bini aşkın kişi hayatını kaybetti, bölgede 3 ay süreyle OHAL ilan edildi.

Son olarak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremden etkilenen 10 ilin milli eğitim müdürüyle çevrim içi bir toplantı yaptı.

Bakan Özer'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 10 ilde 1 Mart itibarıyla açılması planlanan okulların tespitine ilişkin son değerlendirmeler yapıldı.

Son çalşmaların yapılmasının ardından 10 ilden hangilerinde okulların açılacağının belirleneceğini ifade eden Bakan Özer, "Önemli olan çocuklarımızı ve öğretmenlerimizi sağlıklı ve güvenli bir şekilde okullarında buluşturmak" diye konuştu.