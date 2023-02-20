Depremzede öğrencilerin eğitimiyle ilgili tartışmalar sürerken çadır kentte Kuran kursu açıldı

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 07:13

Depremzede öğrencilerin eğitimine ilişkin tartışmalar sürerken deprem bölgesinde çocuklar için çadırda Kuran kursu açıldı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 17 Şubat’ta Gaziantep Nurdağı’nda kurulan çadır kentte Gaziantep Müftülüğü tarafından çocuklar için kurulan Kuran kursunun görüntülerini paylaştı. Erbaş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Yüreklerimizdeki umudu hep birlikte yeşerteceğiz inşallah. Nurdağı’nda kurulan çadır kentte çocuklarımız için hizmete açtığımız Kuran kursumuz vesilesiyle evlatlarımızın yüzlerindeki tebessüm oluyoruz” diye konuştu.

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay söz konusu duruma tepki göstererek çocukların deprem travmalarına nasıl yaklaşılması gerektiğini bilen uzman eğitimciler tarafından eğitilmesi gerektiğini ifade etti.

"DİYANET VAZİFE ÇIKARMASIN"

Eğitimin devam etmesi gerektiğinin altını çizen Özbay, “O çocukların belki de en çok ihtiyacı olduğu şey onlara nasıl yaklaşacağını bilen kişilerin olmasıdır. Diyanet, deprem vergilerinin nereye gittiğine ve alınmayan tedbirlere ilişkin bir şey söylemiyor. Ancak söz konusu eğitim olduğunda kendine vazife çıkarıyor” ifadelerini kullandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Eğitimde feda edilecek tek bir fert yoktur” sözünü anımsatan Özbay, “Bugün bir neslin liyakat sahibi olmayan kişilerce, sırf kendi nesil yetiştirme projelerine feda edildiğini görüyoruz” dedi.