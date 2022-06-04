LGS sınavı ne zaman? LGS saat kaçta başlıyor? LGS sınavında maske takılacak mı?
Hayallerindeki liseyi kazanmak isteyen binlerce öğrenci LGS sınavını bekliyor. LGS sınavı ne zaman? LGS sınavı kaç saat sürüyor?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına sayılı günler kaldı. 8. sınıf öğrencileri LGS'yi sabırsızlıkla bekliyor. LGS başvuruları 14 Nisan'da sona erdi.
2022 LGS SINAVI NE ZAMAN?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) MEB tarafından bu yıl 5 Haziran pazar günü gerçekleştirilecek. LGS birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da başlayacak.
Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek.
İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.
2022 LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS sınav giriş belgesi, 27 Mayıs'ta e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden açıklandı.
2022 LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları, 30 Haziran 2022'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklanacak.
LGS SINAVINDA MASKE TAKILACAK MI?
Maske yasaklarının kalkmasının ardaından LGS sınavına öğrenciler maskesiz girecek.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS'ye girecek öğrencilere başarılar dileyerek, "Covid-19 salgınından sonra ilk defa öğrencilerimiz maskesiz bir şekilde sınava girecek. İnşallah, bu defa maskesiz olduğu için çok daha rahat bir şekilde sınav sürecini geçirecekler" dedi.
Video Haberler
- Otomobille çekici çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
- Refüje çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
- Bursa'da aile faciası: Amca her yerde aranıyor
- Aşırı sağcı Le Pen'e yumurtalı saldırı
- İzmir'deki düğünde kötü sürpriz
- 'Dönerciye' kurşun yağdırdılar!
- Cenaze töreninde silahlı saldırı paniği
- Mersin'de 'yasa dışı bahis' operasyonu: 13 gözaltı
- Esenyurt'ta 6 katlı binada yangın!
- Niğde'de yağ fabrikasında yangın paniği!
En Çok Okunan Haberler
-
- Yusuf Yerkel'in 3 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
- 'Tahliye sonrası TEM kenarındaki bir tesise bırakıldı'
- Eşi duyurdu: Sedat Peker hastaneye kaldırıldı
- 3 isme de kaybediyor
- Ozan Tufan iddiaları vardı! Avcı açıkladı...
- '400 milyar dolar Katar'da'
- Erdoğan'ın 'en zorlu' rakibini açıkladı
- Haberlere 'Emine Erdoğan' sansürü
- Erdoğan, başkanı görevden aldı!
- 'Bu akşam görevden alınabilir'