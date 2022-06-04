Uzmanlardan LGS’ye bir gün kala öğrencilere ve ailelerine uyarı: Son değil başlangıç

04 Haziran 2022 Cumartesi, 02:00

Liselere Giriş Sınavı (LGS) yarın milyonlarca öğrencinin katılımıyla gerçekleşecek. Her öğrencinin kendi okulunda girdiği sınava, başvurular otomatik olarak gerçekleşti.

Yarın sabah 09.30’da uygulanacak sınava 1 milyon 300 bin öğrencinin girmesi öngörülüyor. Sınav, 17 bin 915 okulda yaklaşık 700 bin sınav görevlisiyle yapılacak. Milyonlarca öğrenci ve aileleri, sınava bir gün kala heyecan, kaygı ve stres yaşıyor. Uzmanlar, öğrencilere ve ailelerine uyarılarda bulundu.

Kariyer ve Başarı Uzmanı İsmail Yolcu, “Özellikle sınavdan önceki son 12 saati öğrencilerin iyi yönetmesi sınav müfredatı kadar önem taşımakta. Sınavdan bir gün önce öğrenciler soru, test, deneme sınavı gibi doğrudan soru çözme eyleminde bulunmamalı” diyerek önerilerini şu şekilde sıraladı:

Sınav anında zorlandıklarını hissettikleri anlarda geriye yaslanıp iki defa derin nefes alıp vermeleri öğrencilerimize iyi gelecektir.

Sınavın son iki dakikasında optik kağıtlardaki kodlamalara, kitapçıklardaki isimlere son bir defa göz atmalıdırlar.

LGS’yi bir son olarak değil yeni bir başlangıç olarak görmeliler. Sınav sonucu ne olursa olsun herkesin eşit şekilde sıfırdan başlayacağı yeni bir lise hayatına merhaba diyeceğiz.

‘BELGELERİ UNUTMAYIN’

Eğitim Uzmanı Salim Ünsal, LGS’ye girecek öğrencilere sınava giderken kimlik sınava giriş belgesinin unutulmaması uyarısını yaptı. Ünsal, öğrencilerin dikkat etmesi gerekenleri şu şekilde sıraladı:

Sınava o oturumdaki hangi derste daha iyi olduğunuzu düşünüyorsanız o dersin soruları ile başlayın.

İlk kez gireceğiniz bir sınav olduğu için, başlarda kaygı ve strese bağlı okuma ve anlama problemi yaşayabilirsiniz. Bunun sınavın sonuna kadar kalıcı olacağını düşünmeyin.

Sınav aynı gün iki ayrı oturumda yapılacağı için oturumlar arasındaki boşluklarda önceki sınav oturumunun nasıl geçtiği ile ilgili konuşmaktan ve düşünmekten uzak durun.

Her şeyden önemlisi bu sınavı telafisi olmayan bir sınav olarak düşünmeyin. Eğitim hayatınız boyunca pek çok sınava gireceksiniz. Bugün yapamadığınızı telafi edecek nice sınavla karşılaşacaksınız.

VELİLER BUNLARA DİKKAT

En az öğrenciler kadar heyecanlı olan ailelere de tavsiyelerde bulunan uzmanlar şu önerileri sıraladı: