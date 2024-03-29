LGS sınavı ne zaman yapılacak? LGS başvuruları sona erdi mi?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için tarih araştırmaları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak olan 2024 LGS öncesinde başvuru işlemleri sürüyor. Peki, LGS sınavı ne zaman yapılacak? LGS başvuruları sona erdi mi?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.03.2024 - 11:53
LGS sınavı ne zaman yapılacak? LGS başvuruları sona erdi mi?
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2024 LGS sınav tarihi, başvuruların bugün sona erecek olmasının ardından sorgulanıyor. Güzel bir lisede okuyabilme hayaliyle sınava girecek olan öğrenciler son hazırlıklarını sürdürüyor. Peki, LGS sınavı ne zaman yapılacak? LGS başvuruları sona erdi mi?

2024 LGS NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın yapılacağı tarihi geçtiğimiz aylarda duyurmuştu. Buna göre; 2024 LGS sınavı 2 Haziran 2024 Pazar günü yapılacak.

LGS BAŞVURULARI SONA ERDİ Mİ?

Merkezi sınav başvuruları, "e-Okul" üzerinden isteğe bağlı gerçekleştiriliyor. Sınava katılım isteğe bağlı olacak, katılmak isteyen öğrenciler, başvurularını elektronik ortam üzerinden ücretsiz yapabilecek. Okul müdürlükleri başvuru işlemleriyle ilgili öğrencilere rehberlik edecek ve sınav başvuruları, 1 Nisan 2024'e kadar okul müdürlüklerince onaylanacak.


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