LGS sonuçları açıklandı, ailenin eğitiminin önemine dikkat çekildi

01 Temmuz 2022 Cuma, 04:00

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. 48 ilden 193 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Sınava 1 milyon 31 bin 799 öğrenci girdi ve katılım oranı yüzde 83 olarak belirlendi. Başvuran 204 bin 509 öğrenci ise sınava katılmadı. Sınav sonuçları ile birlikte yayımlanan “Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu”nda, öğrencilerin aldıkları sonuçlar ayrıntılı olarak incelendi. Soruların hiçbirinin iptal edilmediği sınavda, 400-500 arasında puan alan öğrenci oranı geçen yıla göre artış gösterdi.

KIZLAR DAHA BAŞARILI

Öğrencilerin yüzde 9.93'ü, 400-500 puan aralığında yer aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı yüzde 56.04 ile 200-299 oldu. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da kız öğrenciler matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha başarılı oldu.

EN DÜŞÜK MATEMATİK

Rapora göre, 20 soru bulunan alt testler arasında öğrencilerin doğru cevap sayısı ortalamasının en yüksek olduğu alt test fen bilimleri (9.50), en düşük olduğu alt test ise matematik oldu (4.74). 10 soru bulunan alt testler arasında öğrencilerin doğru cevap sayısı ortalamasının en yüksek olduğu alt test din kültürü ve ahlak bilgisi (6.45), en düşük olduğu alt test ise yabancı dil (4.59) olarak belirlendi. Türkçe alt testindeki doğru cevap ortalaması 9.22, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük testinde ise 5.54 oldu.

Rapora göre, anne eğitim düzeyi arttıkça öğrencilerin sınav puanları da yükseliyor. Anne eğitim düzeyi ilkokul olan öğrencilerin sınav puan ortalamasının 259.97, anne eğitim düzeyi lisansüstü olan öğrencilerin ortalamasının 385.65 olduğu belirlendi. Anne eğitim düzeyi ilkokul olan öğrencilerin ortalaması ile anne eğitim düzeyi lisansüstü olan öğrencilerin ortalaması arasında 125 puan fark bulunuyor. Bu oran babada ise 123. Öğrencilerin baba eğitim düzeyi arttıkça merkezi sınav puanı ortalamaları da aynı şekilde artıyor.

TERCİH BAŞVURULARI 4 TEMMUZ’DA

Sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimleri e-okul üzerinden erişime açıldı. Öğrenciler için tercih rehberleri de hazırlandı. Tercihleri 4 Temmuz’da başlayacak. 20 Temmuz saat 17.00’ye kadar sürecek tercih sürecinde öğrenciler, merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta tercih yapabilecek. Tercihlerde, aynı okul türünden en çok 3 okul seçilebilecek. Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullardan 10 okula kadar tercih yapabilecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 25 Temmuz’da duyurulacak.

BAŞARININ SIRRI STRES YAPMAMAK

Türkiye birincileri arasında yer alan Bursa’dan Nurhayat İnci Karasu, denemelerde 10 yanlışının çıktığını belirterek, “Ancak sınav ortamı çok farklıydı. Başarının sonucu stres yapmamaktır. Yazılım veya elektronik okumak istiyorum” dedi. Mehmet Emre Uzun ise “Almanya’da yazılım mühendisliği okumak istiyorum. Şu an İstanbul Erkek Lisesi’ni düşünüyorum” dedi.