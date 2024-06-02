Yayınlanma: 02.06.2024 - 13:36

Güncelleme: 02.06.2024 - 13:36

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının ilk oturumu, 2 Haziran'da saat 09.30'da başladı. Bu sınav, ülkemizdeki öğrenciler için önemli bir dönemeçtir ve katılan öğrenciler için heyecanlı bir sürecin başlangıcını işaret eder. Ancak, sınavın ardından öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri de LGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihtir.

2024 LGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih, sınava katılım sağlayacak olan adaylar tarafından sorgulanmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024 LGS takvimi sonrasında sınav sonuçları için tarih belli oldu. Peki, LGS sonuçları ne zaman, kaç gün sonra açıklanacak? İşte ayrıntılar...

2024 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında LGS sonuç tarihi duyuruldu.

Buna göre; LGS sınav sonuçları, 28 Haziran 2024 Cuma günü açıklanacak. Sınav sonuçlarının öğle saatlerinde açıklanması bekleniyor.

LİSE YERLEŞTİRMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS sonuçlarının açıklanacağı 28 Haziran'da Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak.

Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla liselere yerleştirme süreci başlatılacak.