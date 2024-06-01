Uzmanından LGS tavsiyeleri! “Pozitif bakış açısı, sınav performansını artırabilir”

Yayınlanma: 01.06.2024 - 16:03

Güncelleme: 01.06.2024 - 16:03

Sınav dönemlerinin öğrenciler için kaygı ve stres kaynağı olabileceğini belirten VM Medical Park Samsun Hastanesi’nden Psikolog Anıl Özcan, ancak doğru adımlar atılarak, sınav kaygısının yönetilebileceğini ve öğrencilerin hedefledikleri başarıya ulaşabileceklerini söyledi.

“Planlı ve programlı çalışma tercih edilmeli”

Düzenli ve zamana yayılmış bir çalışma programıyla sınava hazırlanmanın kaygıyı azaltacağını söyleyen Psk. Özcan, “Küçük tekrarlar ve periyodik tekrarlar, öğrenmeyi pekiştirecek ve stres seviyesini düşürecektir. Protein, su, sebze ve meyveler gibi besinler, kaygıyı dengeleyen etkiye sahiptir. Bunları düzenli tüketmek, fiziksel ve zihinsel sağlığı destekleyecektir” diye konuştu.

“Pozitif bir bakış açısı sağlanmalıdır”

Başarı ve başarılacak hedefler hakkında notlar tutmanın olumsuz düşünceleri olumlularla değiştirmeye yardımcı olacağını söyleyen Psk. Özcan, “Pozitif bir bakış açısı, sınav performansını artıracaktır” ifadelerini kullandı.

“Gevşeme egzersizleri yapılabilir”

Sınavdan önce yeterli uyku almak ve dinlenmenin zihinsel ve fiziksel olarak tazelenmeyi sağlayacağını vurgulayan Psk. Özcan, “Dinlenmiş bir beyin, sınavda daha iyi performans gösterebilir. Derin nefes alma, meditasyon ve diğer gevşeme teknikleri, stresi azaltır ve sakinleştirir. Ayrıca, ortamı havalandırarak da rahatlamanız sağlanabilir” şeklinde konuştu.

“Ailelerin desteği önemli”

Psk. Özcan, ailelerin de çocuklarının sınav kaygısıyla başa çıkmalarına yardımcı olabileceğine değinerek ebeveyn olarak çocukların sınav kaygısını azaltacak tavsiyelerini şöyle sıraladı:

“Destekleyici olun, olumlu motivasyon sağlayın, stresi azaltmalarına yardımcı olun, planlama ve hazırlık sürecinde destek olun, başarılarını değerlendirin.”

Psk. Özcan, “Bu yöntemleri uygulayarak, sınav kaygısını etkin bir şekilde yönetebilir ve başarılı sonuçlar elde edilmesine yardımcı olunabilir. Tüm sınava girecek öğrencilere başarılar dilerim” diyerek sözlerini noktaladı.