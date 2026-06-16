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LGS tercih tarihleri 2026: LGS tercihleri ne zaman başlıyor, son gün ne zaman? LGS sonuçları ve nakil takvimi...

LGS tercih tarihleri 2026: LGS tercihleri ne zaman başlıyor, son gün ne zaman? LGS sonuçları ve nakil takvimi...

16.06.2026 10:16:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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LGS tercih tarihleri 2026: LGS tercihleri ne zaman başlıyor, son gün ne zaman? LGS sonuçları ve nakil takvimi...

Milyonlarca ortaokul son sınıf öğrencisinin ve velisinin büyük bir heyecanla beklediği 2026 LGS (Liselere Geçiş Sistemi) tercih maratonu için geri sayım başladı. Peki, LGS tercihleri ne zaman başlıyor, son gün ne zaman? İşte ayrıntılar...
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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenen merkezi sınavın ardından hem öğrenciler hem de veliler için en kritik süreç olan tercih dönemi yaklaşıyor. İyi bir lise eğitimi almak için puanlarını ve yüzdelik dilimlerini değerlendirecek olan adaylar, gözlerini MEB'in kılavuzuna çevirdi. Peki, 2026 LGS tercihleri ne zaman yapılacak? 1. ve 2. nakil tercihleri hangi tarihlerde? İşte LGS yerleştirme sonuçları ve tüm takvim detayları...

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LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2026 LGS tercih süreci, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) merkezi sınav sonuçlarını ilan etmesinin ardından resmen başlayacak. MEB takvimi doğrultusunda LGS tercih dönemi haziran ayının son haftasında başlayarak temmuz ayının ilk haftasına kadar devam edecek.

LGS Sonuçlarının Açıklanması: 26 Haziran 2026 Cuma

LGS Tercih Başvuru Tarihleri: 29 Haziran – 10 Temmuz 2026 (Saat 17.00'ye kadar)

Adaylar, tercihlerini e-Okul sistemi (e-okul.meb.gov.tr) üzerinden veya mezun oldukları ortaokul müdürlükleri aracılığıyla onaylatarak gerçekleştirebilecekler.

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LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN DUYURULACAK?

Öğrencilerin yaptıkları tercihler doğrultusunda yerleştikleri liseler, Temmuz ayı içinde ilan edilecek. MEB'in yayımladığı takvime göre sonuçların duyurulacağı gün şu şekildedir:

LGS 1. Yerleştirme Sonuçlarının İlanı: 20 Temmuz 2026 Pazartesi

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte boş kalan kontenjanlar ilan edilecek ve hiçbir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için nakil süreci başlayacak.

1. VE 2. NAKİL TERCİHLERİ HANGİ TARİHLERDE?

İlk yerleştirme sonuçlarının ardından liselerde boş kalan kontenjanlar için iki dönem halinde nakil başvuruları alınacak. LGS 2026 nakil takvimi şu şekilde işleyecek:

LGS 1. Nakil Dönemi:

Başvuru Tarihleri: 20 – 24 Temmuz 2026

Sonuçların Açıklanması: 27 Temmuz 2026 Pazartesi

LGS 2. Nakil Dönemi:

Başvuru Tarihleri: 27 – 31 Temmuz 2026

Sonuçların Açıklanması: 3 Ağustos 2026 Pazartesi

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