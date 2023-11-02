Yayınlanma: 02.11.2023 - 10:21

Güncelleme: 02.11.2023 - 10:21

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS kapsamındaki merkezi sınavın ne zaman gerçekleceğini açıkladı. Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin katıldığı Liselere Geçiş Sınavı'nın tarihi merak edildi. Peki, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ne zaman yapılacak? 2024 LGS'ye ne kadar aldı? LGS konuları ne? LGS kaç soru?

LGS 2024 NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin, 15 Haziran Cumartesi gününün ise Kurban Bayramı arifesi olduğunu söyledi.

Bu doğrultuda 2024'te yapacakları LGS kapsamındaki merkezi sınav tarihinin 2 Haziran Pazar olarak belirlendiğini bildiren Tekin, şunları kaydetti:

"Bu kararımızla, öğrencilerimizin sınava bayram öncesinde girmelerini daha da önemlisi öğrenci ve velilerimizin hem bayram hazırlıklarını hem de yaz tatili planlamalarını yaparken zihnen daha rahat olmalarını istedik. 2 Haziran'da yapılacak LGS sınavının soru sayısı ve soru şekliyle ilgili bir değişiklik olmayacağının bilinmesini isterim. Ayrıca tüm sorular sınav takvimine uygun olacak şekilde, sekizinci sınıf öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacaktır."

LGS SINAVI KAÇ SORU OLACAK?

İki oturum şeklinde yapılacak olan LGS'de 90 sorunun yer alacağı LGS 2024'te; sözel adaylara 50 soru, sayısal adaylara ise 40 soru sorulması bekleniyor.

LGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Liselere Geçiş Sınavı başvuru işlemleri geçtiğimiz yıl otomatik olarak tamamlandı. Bu yılda başvuru işlemlerinin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından merkezi olarak yapılması bekleniyor. Otomatik başvuru işlemleri, yurt içinde eğitim alan tüm 8’nci sınıf öğrencileri için gerçekleştiriliyor. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda eğitim alan öğrenciler, kılavuzda bulunan formu doldurarak başvuru yapacak.