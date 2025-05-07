Yayınlanma: 07.05.2025 - 11:18

Güncelleme: 07.05.2025 - 11:18

Türkiye genelinde binlerce 8. sınıf öğrencisi, liseye geçişin en kritik adımı olan LGS için geri sayıma başladı. 16 Nisan’da tamamlanan başvuru sürecinin ardından gözler şimdi 2025 LGS sınav tarihine ve sınav giriş belgelerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına kaç gün kaldı? LGS sınav yerleri açıklandı mı? İşte ayrıntılar...

2025 LGS NE ZAMAN?

Bu sene Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 15 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak.

İKi oturumdan oluşan sınavın birinci oturumu 09.30'da, ikinci oturumu ise 11.30'da başlayacak.

Sözel alandan oluşan birinci oturumda 50 soru yer alacak ve sınav 75 dakika sürecek. Sayısal alandaki ikinci oturum ise 40 sorudan oluşacak ve 80 dakika sürecek.

SINAV GİRİŞ BELGESİ TARİHİ

Sınava katılacak adayların sınav yerlerini gösteren giriş belgeleri 4 Haziran 2025 tarihinde e-Okul'dan ilan edilecek.

LGS SONUÇ TARİHİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sonuçlar 11 Temmuz 2025 tarihinde "https://www.meb.gov.tr" adresinden duyurulacak.

TERCİH, YERLEŞTİRME VE NAKİL TARİHLERİ

Sonuçlarnı öğrenen adayların tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında olacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar, 4 Ağustos 2025'te açıklanacak.

Yerleştirmeye esas 1 ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

SINAVA GİRERKEN İSTENEN BELGELER

Öğrenciler, fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi, geçerli kimlik belgesi

(geçerlilik süresi dolmamış T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, pasaport, KKTC

vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartı, yabancı uyruklu öğrenciler için

geçerliliği devam eden ve ülkeye giriş çıkış amacıyla yetkili makamlarca verilen izin süresi (vize)

dolmamış pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ile bunların kanuni mirasçılarına ait mavi

kart) ile sınava girebilir.

Ayrıca yanlarında en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak

silgi bulundurmaları gerekiyor.

Öğrenciler, geçici kimlik belgesi ile de sınava alınabileceklerdir.