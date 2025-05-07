PSG - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında kendi sahasında Arsenal ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı yaşanıyor.
Luis Enrique yönetimindeki Paris Saint-Germain, kendi sahasında Mikel Arteta'nın ekibi Arsenal ile karşılaşacak.
PSG - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?
Parc des Princes Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
PSG - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Felix Zwayer'in yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.
PSG, İngiltere'de oynanan ilk maçtan 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
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