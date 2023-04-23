Mahmut Özer, bakanlığını AKP için kullanıyor

Yayınlanma: 23.04.2023 - 03:00

Güncelleme: 23.04.2023 - 03:00

Bakan Özer, AKP’den Ordu birinci sıra milletvekili adayı gösterilmesinden sonra çalışmalarını Ordu’da yoğunlaştırdı. Bakanlık çalışmaları ile adaylık çalışmalarını birlikte yürüten ve bu nedenle eğitimcilerin tepki gösterdiği Özer, bu çalışmalarda bakanlık bütçesini propaganda aracı olarak kullanması nedeniyle de eleştirilerin hedefinde.

10 Şubat’ta, henüz resmen aday yapılmadan önce Ordu’da İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı’na katılan Özer, 2022’deki Ordu için 250 milyon liralık yatırıma ek olarak 270 milyon liralık daha yatırım verdiklerini duyurdu ve “Böylece 520 milyonluk eğitim yatırımını Ordu’ya kazandırmış oluyoruz” dedi. Bu toplantının ardından diğer illerde de İl Eğitim Değerlendirme Toplantılarına katılması beklenen Özer, Ordu’yu terk etmedi ve seçim çalışmaları sırasında, 13 Nisan’da yeniden Ordu İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Ordu’nun 2023’teki yatırım miktarının 491 milyon lira olduğunu, toplantı sonrası eğitim yatırımına 1 milyar 305 milyon lira eklendiğini ve toplam 1 milyar 796 milyon liraya çıkarıldığını duyurdu.

DİĞER İLLERDEN TEPKİ

AKP’den milletvekili adayı olmasına karşın bu toplantılarda bakanlık bütçesinden aktarılacak yatırım tutarlarını yükselten Özer’e, bakanlık içinden de tepki geldiği öğrenildi. Özellikle yatırım bekleyen illerin Özer’e tepkili olduğu belirtildi.

Özer’in 2 ayda 2 kez Ordu’ya giderek yatırım tutarını arttırdığına dikkat çeken bakanlık kaynakları, “Diğer illere bir kez bile gitmedi. 2 kez Ordu’ya giderek bakanlık bütçesiyle seçim yatırımı yapıyor” eleştirilerini yöneltti. Diğer illere verilmesi gereken kaynakların da Özer nedeniyle Ordu’ya aktığını kaydeden kaynaklar, diğer illerin de çalışmaların sürekliliği için yatırım beklediğini aktardı.