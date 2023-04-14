Mahmut Özer açıkladı: Deprem bölgesindeki iki ilde de okullar açılıyor!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu'da yaptığı açıklamalarda ara tatilinin ardından Adıyaman ve Hatay'da bulunan tüm okulların da açılacağını aktardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.04.2023 - 12:36
Mahmut Özer açıkladı: Deprem bölgesindeki iki ilde de okullar açılıyor!
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ağır yıkıma yol açtığı 11 ilde yaralar sarılmaya çalışılırken, ara verilen eğitim öğretime de geri dönüş için adımlar atılıyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu'da yaptığı açıklamalarda, bugün başlayan ara tatilin ardından Adıyaman ve Hatay'da bulunan tüm okulların da açılacağını belirtti.

"81 İLDE TÜM İLÇELERDE EĞİTİM BAŞLAYACAK"

Bakan Mahmut Özer, "Hatay ve Adıyaman'da 24 Nisan yani 1 haftalık ara tatil sonrası eğitim öğretimin başlaması kararı aldık. Yani 24 Nisan itibari ile 81 ilde tüm ilçelerde eğitim başlayacak" ifadelerini kullandı.


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