Mahmut Özer: Tarihin çöplüğüne gömeceğiz

27 Haziran 2022 Pazartesi, 11:15

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İngilizce Öğretimi ve Yaz Okulları İngilizce Kurslarına Yönelik İş birliği Protokolü İmza Töreni'ne katıldı.

Burada konuşan Bakan Özer'in açıklamaları şöyle:

"İngilizce eğitimini bir gramer öğretiminin ötesine geçirerek, yeni bir yaklaşımla ilk kez yaz okullarında uygulayacağız.

2022-2023 eğitim yılından itibaren Türkçe, matematik ve fen bilimlerinin ardından ilk kez Arapça ve İngilizce 'Destekleme ve Yetiştirme Kursları' açacağız.

'Bu ülkede matematik, yabancı dil öğretilemiyor' sözünü tarihin çöplüğüne gömeceğiz.

Artık eğitimimizi eğitim, üretim, istihdam döngüsünü güçlendirecek şekilde yeniden şekillendireceğiz"