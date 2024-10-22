MEB açıkladı: AÖL ders geçme notu kaç oldu?

Yayınlanma: 22.10.2024 - 15:11

Güncelleme: 22.10.2024 - 15:11

Millî Eğitim Bakanlığınca yapılan yeni düzenleme ile örgün eğitimle uyumlu olacak şekilde açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim liselerinde tüm derslerden geçme notu yükseltildi. Peki, AÖL ders geçme notu kaç oldu?

AÖL GEÇME NOTU KAÇ OLDU?

Millî Eğitim Bakanlığınca yapılan yeni düzenleme ile örgün eğitimle uyumlu olacak şekilde açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim liselerinde tüm derslerden geçme notu 45'ten 50'ye yükseltilirken, ortaokullarda Türkçe dersinden ise 70 alma zorunluluğu getirildi.

Yeni düzenleme ile açık öğretim okullarına ait yönetmelikler güncellenip birleştirildi ve açık öğretim lisesi, açık öğretim ortaokulu, mesleki açık öğretim lisesi ve açık öğretim imam hatip liselerine ilişkin çatı bir yönetmelik hazırlandı.

Buna göre, açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim liselerinde tüm derslerde 45 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılırken, yeni düzenleme ile örgün eğitimle uyumlu olması için açık öğretim ortaokulunda, Türkçe dersinden 70, diğer derslerden 50, açık öğretim liselerinde ise tüm derslerden 50 ve üzeri puan alanlar o dersten başarılı sayılacak.

Ayrıca, MEB'in elektronik ortamlarında verileri bulunan ve bu verileri açık öğretim okulları bilgi yönetim sistemine aktarılabilen öğrencilerden belge istenmemesi yönünde düzenleme yapıldı.

Yönetmelikle açık öğretim liselerinde e-Devlet uygulaması üzerinden yeni kayıt işlemlerinin yapılabilmesine imkan sağlandı. Bunun yanında açık öğretim kurumları sınavlarının elektronik sınav (e-Sınav), basılı evrak veya diğer sınav yöntemleriyle yapılabilmesine yönelik düzenleme gerçekleştirildi. Böylece evrakta sahteciliğin önlenmesi, kırtasiyeciliğin azaltılması, hizmetlerin etkin, verimli, hızlı ve daha nitelikli bir şekilde sunulması amaçlandı.

Açık öğretim ortaokulunda kayıtlı, mecburi ilköğretim çağı içinde olan öğrencilerin örgün temel eğitim kurumlarına geçişlerine imkan tanınan yönetmeliğe, yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinde "Bakanlıkça ücret muafiyet hakkı verilenlerden ücret alınmaz" hükmü eklendi.

Bu arada, yeni kayıt olan öğrencilerden mezuniyet şartlarını taşımakta olanlara, sınavlara girmeden kayıt oldukları dönem sonunda mezun olabilme imkanı sağlandı.