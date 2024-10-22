Marmaray'daki arıza saatler sonra düzeldi: Seferler öğlene kadar aksadı
Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Marmaray'da enerji sistemlerindeki aksaklık nedeniyle sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar seferler gecikmeli ve aktarmalı yapıldı. Yurttaşlar öğle saatlerine kadar mağduriyet yaşadı.
İstanbul'un önemli toplu ulaşım araçlarından, Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Marmaray'ın Söğütlüçeşme istasyonunda teknik bir arıza meydana geldi.
Bu sebeple sabah saatlerinde seferler gecikmeli olarak yapıldı. Binlerce yurttaş mağduriyet yaşadı.
MARMARAY'DAN AÇIKLAMA
Marmaray'ın X hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Söğütlüçeşme istasyonunda meydana gelen teknik bir arıza sebebiyle Marmaray seferlerimizde gecikmeler yaşanmaktadır."
ARIZA ÖĞLE SAATLERİNDE DÜZELDİ
Marmaray'daki arıza İstanbul'daki iş saati yoğunluğunun çok sonrasında, öğle saatlerinde düzelebildi.
Marmaray'dan yapılan yeni açıklamada, "Marmaray trenlerimiz çift hattan işletilmeye başlanmış olup, seferlerimiz normale dönmüştür" denildi.
#Marmaray trenlerimiz çift hattan işletilmeye başlanmış olup, seferlerimiz normale dönmüştür. https://t.co/uBfr8sqkS2— Marmaray (@Marmaraytcdd) October 22, 2024
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