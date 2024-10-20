MEB açıkladı: İstanbul'da ders saatleri kısaldı mı? Dersler kaç dakika?

Yayınlanma: 20.10.2024 - 20:32

Güncelleme: 20.10.2024 - 20:32

İstanbul okul-ders saatleri ve süresi 2024 gündemde en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı tüm il valiliklerine okullarda derslerin başlama ve bitiş saatlerine ilişkin genelge göndermişti. İl bazlı ders saati başlangıç saatlerini belirlemeye valiliklerin yetkili olduğu hatırlatılan genelge sonrası İstanbul Valiliği harekete geçti. Peki, İstanbul'da ders saatleri kısaldı mı? Dersler kaç dakika?

İSTANBUL'DA DERS SAATLERİ KISALDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığının genelgesi doğrultusunda İstanbul’da "yık-yap" projeleri ve öğrenci yoğunluğu nedeniyle ikili eğitim yapılan okulların ders saatlerinde düzenlemeye gidildi.

Düzenlemeye göre tekli eğitim yapılan Adalar, Bakırköy, Şile, Şişli ve Tuzla dışında 34 ilçedeki okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında ders süreleri geçici olarak 40 dakikadan 35 dakikaya indirildi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDAN 81 İLE GENELGE

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla tüm il valiliklerine "okul ve ders saati uygulaması" konulu genelge gönderildi.

Millî Eğitim Bakanlığınca illere gönderilen genelgede, il bazlı ders saati başlangıç saatlerini belirlemeye valiliklerin yetkili olduğu hatırlatılarak, okullardaki ders saatleri planlanırken gün doğumu ve batımı saatleri ile toplumsal şartların göz önünde bulundurulması gerektiği vurgulandı.

Genelgede, derslerin başlangıç ve bitiş saatlerinin eğitim ve öğretimi aksatmayacak şekilde düzenlenmesi ve öğrencilerin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları istendi.

Mevzuatlarla gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının sürdürülmesinin kararlaştırıldığı hatırlatılan genelgede, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde de ders yılının 180 iş gününden az olmamasının esas olarak belirlendiği aktarıldı.