Spot piyasada doğalgaz fiyatları ne kadar oldu?

Yayınlanma: 16.10.2024 - 15:45

Güncelleme: 16.10.2024 - 15:45

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 3 milyon 938 bin 929 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 4 milyon 173 bin 67 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 11 bin 907 lira 14 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 332 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 12 bin 502 lira 50 kuruş, satış fiyatı ise 11 bin 311 lira 78 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 125 milyon 788 bin 715 metreküp doğalgaz girişi sağlandı, piyasaya arz edilen doğalgaz miktarı ise 126 milyon 67 bin 112 metreküp olarak kayıtlara geçti.