IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak? Fiyat tahminleri neler?
IMEI kayıt ücretlerinin 2025 yılında ne kadar olacağı merak ediliyor. Yeni yıl itibarıyla bu ücretlerin ne kadar artacağı konusunda tartışmalar sürerken, 2024 yılı için geçerli olan kayıt ücreti 31 bin 692 lira olarak belirlenmiş durumda. Peki, 2025 yılı için IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak? Zam yapılacak mı? İşte, yurtdışından getirilen telefonların 2025 kayıt ücretleri ile ilgili güncel bilgiler!
Yurtdışından Türkiye’ye getirilen cep telefonlarının kaydı yaptırılması gerekiyor. 2025 yılında yurtdışından getirilen telefonlar için ödenecek IMEI kayıt ücretinin artacağına dair haberler yayılmaya başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ocak ayında birçok harç, ceza ve ödeme tutarının artması bekleniyor.
IMEI kayıt ücreti artması beklenen ödemelerden biri. 2025 yılı için yeniden değerleme oranı vergi uzmanları tarafından yaklaşık yüzde 45 civarında tahmin ediliyor. Bu oran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başka bir düzenleme yapılmadığı sürece, IMEI kayıt ücretlerine doğrudan yansıyacak. Mevcut düzenlemeler korunursa, 2024'te 31 bin 692 lira olan kayıt ücreti 2025'te tahmini olarak 45 bin 953 liraya yükselebilir.
45 BİN TL'YE YÜKSELEBİLİR
Eskişehir'de telefonculuk yapan Yiğit Aytekin, yurtdışından getirilen telefonlar için IMEI kayıt ücretinin 31 bin 692 TL'den 45 bin 953 TL'ye çıkmasını beklediklerini ifade etti. IMEI (International Mobile Equipment Identity - Uluslararası Mobil Cihaz Kodu), cep telefonlarının güvenliğini sağlamak için her bir cihaza ayrı olarak üretiliyor.
Yurtdışı seyahatlerinde bireysel olarak telefon getirenlerin, aldıkları telefonu kullanabilmeleri için 31 bin 692 TL karşılığında IMEI kaydı yaptırmaları gerekiyor. Ancak bu fiyatın, 2025 yılının başında 45 bin 953 TL'ye çıkması öngörülüyor.
2020-2024 Arası IMEI Kayıt Ücretlerindeki Artış Oranları:
- 2020-2021: Yüzde 9,11 artışla ücret 2.006,20 TL’ye çıktı.
- 2021-2022: Yüzde 36,20 artışla 2.732,40 TL oldu.
- 2022-2023: Yüzde 122,93 artışla 6.091,30 TL’ye yükseldi.
- 2023 Temmuz-2024: Yüzde 420.30 artışla 31.692 TL’ye ulaştı.
- 2024-2025 (Beklenen): Yüzde 45 artışla 45.953 TL'ye çıkması bekleniyor.
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