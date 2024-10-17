IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak? Fiyat tahminleri neler?

IMEI kayıt ücreti artması beklenen ödemelerden biri. 2025 yılı için yeniden değerleme oranı vergi uzmanları tarafından yaklaşık yüzde 45 civarında tahmin ediliyor. Bu oran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başka bir düzenleme yapılmadığı sürece, IMEI kayıt ücretlerine doğrudan yansıyacak. Mevcut düzenlemeler korunursa, 2024'te 31 bin 692 lira olan kayıt ücreti 2025'te tahmini olarak 45 bin 953 liraya yükselebilir.