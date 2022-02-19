MEB, bazı yönetmeliklerde değişikliğe gitti
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel öğretim kurumlarında çalışan eğitim personelinin mağduriyetlerini gidermek amacıyla "tek taraflı sözleşme ile işten ayrılan eğitim personeline bir yıl herhangi bir özel öğretim kurumunda görev verilmemesi" yönündeki cezai hüküm ilgili yönetmelikten çıkarıldı.
MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yönetmeliğin "işten ayrılma" başlıklı maddesinde yapılan değişiklikle, özel öğretim kurumlarından 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre tek taraflı sözleşme ile ayrılan eğitim personeline bir yıl herhangi bir özel öğretim kurumunda görev verilmemesine ilişkin cezai hüküm kaldırıldı.
Böylelikle eğitim personelinin bu konuda yaşadığı mağduriyetin giderilmesi amaçlandı.
UZATMA ONAYI İBARESİ KALDIRILDI
Özel öğretim kurumlarında görevlendirilen eğitim personelinin çalışma izinlerinin uzatma onayının haziran ayı içinde toplu olarak alınması uygulamasında da değişikliğe gidildi.
Uygulamanın sahada yarattığı zorluklar dikkate alınarak sözleşme süresi bitmeden yeni sözleşme yapılması zorunluluğunun kaldırılması ve İş Kanunu'na uyum sağlamak amacıyla madde yeniden düzenlendi.
Yönetmeliğin ilgili maddesinde yer alan "haziran ayı içerisinde" ibaresi yürürlükten kaldırıldı.
İŞKUR KAPSAMINDA EĞİTİM PERSONELİ GÖREVLENDİRİLMEYECEK
Öte yandan İŞKUR tarafından işbaşı eğitim programı ve benzeri programlar kapsamında kurumlarda eğitim personeli görevlendirilmeyeceği, sadece diğer personelin görevlendirilebileceği de yönetmelikte düzenlendi.
Buna göre, diğer personelle yapılacak sözleşmelerde görev süresi de İŞKUR programlarında belirtilen süre kadar olacak.
ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU BİNALARI
Yönetmelikte karma kullanım alanlarında okul öncesi eğitim kurumu, ilkokul, ortaokul, ortaöğretim okulu veya özel eğitim okullarının açılmasına ilişkin şartlar da belirlendi.
Düzenleme, Türkiye'de son yıllarda inşaat sektöründe yaşanan gelişmeler sonucu ortaya çıkan yeni yapı türlerinden olan karma kullanım alanlarında da özel okul açılabilmesi ihtiyacından hareketle yapıldı.
Ayrıca usta öğretici ve yabancı dil alanında görevlendirilecek usta öğreticilere ilişkin tanım, iller arasındaki uygulama farklılıklarını önlemek amacıyla daha açık bir ifadeyle güncellendi.
İlgili Haberler
- MEB'den 'devamsızlık' için yeni karar: 'Muaf tutulacak'
- MEB'den yeni eğitim programı kararı
- Gül'ün abisi MEB'de 3'üncü kez genel müdür oldu!
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
En Çok Okunan Haberler
- Tabip Odası’ndan aile hekimlerine tam destek
- Suç duyurusunda bulunmuştu, karar değiştirdi
- Bakan Nebati’den G20 toplantısında vergi mesajı
- Ata Demirer'den Takvim gazetesine '50' yanıtı
- DSÖ'den Afrika için mRNA merkezi açıklaması
- RTÜK Başkanı Şahin'den Taşçı'ya 'Sezen Aksu' yanıtı
- İsrail ordusu: Kuzeyde saldırı ikaz sirenleri çaldı
- Vitrindekiler...
- Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun düşünce dünyası
- Korkunç general mi büyük dahi lider mi?