Yayınlanma: 15.11.2023 - 11:10

Güncelleme: 15.11.2023 - 11:10

Okulların ara tatile girmesi ile birlikte e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne (VBS) nasıl girileceği gündeme geldi.

e-Okul sistemi velilerin ve öğrencilerin bilgilendirilmesi için Milliyetim Bakanlığı tarafından sunulan bir sistemdir. Bu sistem sayesinde veliler ve öğrenciler okulda aldıkları notlardan, devamsızlık bilgisine kadar birçok veriye erişebiliyor. Peki MEB e-Okul VBS Öğrenci Giriş sistemine nasıl girilir? MEB e-Okul VBS öğrenci giriş ekranından sınav sonuçları ve devamsızlık nasıl öğrenilir?

MEB E-OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ SİSTEMİNE NASIL GİRİLİR?

E-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak "eokul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız gerekmektedir. Siteye girdikten sonra "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığına tıklayarak e-Devlet'inize giriş yapmanız gerekmektedir. E-Devlet'e giriş yaptıktan sonra velisi bulunduğunuz öğrencinin bilgilerini görebileceksiniz.

MEB E-OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANINDAN SINAV SONUÇLARI VE DEVAMSIZLIK NASIL ÖĞRENİLİR?



E-Okul'a giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğinden öğrencilerin sınav sonuçları öğrenilebiliyor.

Öğrencinin devamsızlık bilgisini öğrenmek için ise yine aynı sol menüde yer alan "Sınav Bilgileri" bölümünün altında bulunan "Öğrenci Bilgileri" kısmına tıklayın. Daha sonra açılan bölümde ikinci seçenekte bulunan "Devamsızlık Bilgisi" ekranına tıklarsanız ise öğrencinin devamsızlıklarını öğrenebilirsiniz.