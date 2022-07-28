MEB, usta öğreticileri güvencesiz çalıştırmak için yargı kararına sığındı

28 Temmuz 2022 Perşembe, 04:00

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bakanlığa bağlı halk eğitim merkezlerinde görev yapan usta öğreticilere karşı bir adım daha attı. Özlük hakları mücadelesi veren öğreticilerin kaybettiği iki davayı, tüm teşkilata gönderen bakanlık, “açılan benzer davalarda bu kararların savunma amacıyla kullanılmasını” istedi. Gönderilen kararlarda isimlerin gizlenmemesi ise dikkat çekti.

MEB’e bağlı halk eğitim merkezlerinde görev yapan usta öğreticiler, kadrolu değil. Ders karşılığı görev alan öğreticilerin bu nedenle özlük hakları bulunmuyor. Kıdem ve ihbar tazminatları, iş güvenceleri ve yıllık izinleri de olmayan usta öğreticiler ikramiye alamıyor. Tatillerde ise çalışmadıkları için ücretleri ödenmiyor ancak çalışmaları durumunda fazla mesai alamıyorlar. Geçinemediklerini ve güvenceleri olmadığı için baskıya uğrayabildiklerini söyleyen usta öğreticiler, kadro mücadelesi verirken diğer yandan da yargıya başvurarak haklarını almaya çalışıyor.

YEREL ‘DİRENME’ YETMEDİ

Teşkilata gönderilen kararlardan birinde, yerel mahkemenin kıdem tazminatı ödenmesi yönünde karar verdiği görüldü. Temyizden dönmesi üzerine kararında direnen yerel mahkeme, “daha önce açılan benzer davalarda aynı kararın verildiğini, Yargıtay’ın da onadığını” vurguladı. Buna karşın Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, yerel mahkemenin kararını bozdu.

İSİMLERİ İFŞA ETTİLER

Bazı usta öğreticilerin “kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ikramiye alacağı, yıllık izin ücret alacağı, bayram ve hafta sonu tatil ücreti ile fazla çalışma ücretinin işten çıkarıldığı tarihten itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte ödenmesi” istemiyle açılan davalar reddedildi. MEB ise biri Yargıtay biri Danıştay tarafından verilen iki kararı, aynı veya benzer davalardaki savunmalarda kullanılmak üzere tüm teşkilat ile paylaştı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer adına Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Vekili Murat Süt tarafından gönderilen kararların üst yazısında, “Aynı veya benzer konudaki davaların savunma layihalarında söz konusu kararlara yer verilmesi, dava dosyalarına sunulması” istendi. Kararlarda, davayı açan usta öğreticilerin bilgilerinin gizlenmemesi ise dikkat çekti.