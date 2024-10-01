MEB’den, yasaya aykırı tutum: Belediyelerin okullara yardım etmesi yasal

Yayınlanma: 01.10.2024 - 10:31

Güncelleme: 01.10.2024 - 10:31

Tasarrufu itibardan değil eğitimden yapan siyasi iktidar, okullardaki temizlik sorununa çözüm üretemediği gibi sorunun çözümüne katkı sunan yerel yönetimlerin de önünü kesiyor. Üstelik yasaya aykırı şekilde... Çünkü Belediye Kanunu’nun 14’ üncü maddesinin 2’inci bendine göre belediyenin görev ve sorumlulukları kısmında belediyelerin okullara yardım edebileceği ifadeleri yer alıyor. Madde aynen şöyle: “Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir.”

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) de velilerden ve öğrencilerden gelen yoğun şikayet üzerine harekete geçti. Bu sorunu çözmek için ABB 16 ilçe belediyesinin de desteğiyle ‘Temiz Okul, Sağlıklı Gelecek’ projesinini başlatarak okullara temizlik malzemesi ve çalışan desteğinde bulunmaya başladı. Uygulamaya ilk günlerde yoğun talep geldi. 925 okuldan gelen hijyen talebinin 232’sini karşıladıklarını belirten ABB Başkanı Mansur Yavaş, başvuru yapan 271 okuldan, önce 106’sının sonrasında ise 113’ünün uygulamadan geri çekildiğini söyledi. Konuya ilişkin olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden okullara gönderildiği iddia edilen “Belediyelerden asla temizlik talebi olmasın” mesajını da kamuoyuyla paylaşan Yavaş, “Biz zehirli gıda falan vermiyoruz. Biz temizlik malzemesi veriyoruz. Bir de okulları temizlemeye talibiz” dedi. Yaşanan gelişmeleri gazetemize değerlendiren Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Eğitimi tamamen paralı hale getiren ve kendi görevini yapmayan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bunu Türkiye genelinde tüm belediyelerde yapıyor ve kendi görevini yerine getiriyorsa alkışlayalım ama bunu sadece CHP’li belediyelerin olduğu yerde yapıyorsa, ki yapıyor. Bu siyasi bir amaçtır” diye konuştu.

‘OKULLAR YARDIMA MUHTAÇ’

Okullarda hijyen malzemesi ve kadrolu personelinin olmamasına tepki gösteren Özbay, “Siyasi iktidar ve uzantısı MEB, okullara yeterli bütçe ayırmadığı için okullar yardıma muhtaç kalmıştır. Tüm yük velilerin sırtındadır. Eğitimin her adımı paralı hale gelmiştir. Okulların pislik içinde olmasının sorumlusu siyasi iktidar ve MEB’dir” değerlendirmelerinde bulundu.

‘BELEDİYE DESTEĞİ YASALDIR’

Özbay sözlerini şöyle sürdürdü: “Belediye Kanunu gereği belediyelerin imkanları doğrultusunda okullara destek olması yasal görevleridir. Özellikle bahçe düzenlemelerinde belediye yardımları önemlidir.

Belediyelerin okula destek sağlaması belediyeler için siyasi propaganda olarak görülemez. Sonuçta belediyeler de kamu kuruluşudur. Kullanılan para vatandaşa aittir. Okulların bakımsız ve donanımsız bırakılmış olması, yardım almasını doğal hale getirmiştir ve belediyelerin destek olması yasaldır. AKP, ortakları ve MEB ülkedeki en temel insan hakkını ne hale getirdiğinin hesabını vermelidir.”

HAFTA SONU 48 OKUL TEMİZLENDİ

ABB başkentteki ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde başlattığı temizlik seferberliği devam ediyor. “Temiz Okul, Sağlıklı Gelecek” projesi kapsamında; toplam 29 bin 371 öğrencinin öğrenim gördüğü 48 okulun bin 212 dersliği, 208 personel ve 44 araçla temizlenip dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları yapılarak yeni haftaya hazır hale getirildi.