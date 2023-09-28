MEB'in yeni sistemi koşullara uymuyor

Yayınlanma: 28.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 28.09.2023 - 03:00

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023-2024 eğitim-öğretim yılına yönelik değişiklikler kapsamında ilkokullarda sınav yerine “süreç odaklı” bir sistem getirildiğini belirtmişti. Bu yeni değişiklikle ilkokullarda yeni ölçme-değerlendirme sisteminde de değişikliğe gidildi ve sınav yerine kullanılacak yeni ölçme araçları açıklandı.

Bu kapsamda bakanlık önceki gün Türkçe okuma-yazma-konuşma, hayat Bilgisi, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgilere ilişkin biçimlendirici değerlendirme örnekleri yayımladı. Bireysel veya grup uygulamaları içeren söz konusu örnekler kapsamında öğrencilerin başarısı, yönergede belirtilen “öğrenci başarısına dönüt verme ölçütleri” üzerinden puanlandırılacak.

(Özgür Bozdoğan)



Cumhuriyet’e konuşan eğitimci Özgür Bozdoğan, ölçme araçlarına yönelik “Yine öğrenciler başka araçlarla rekabete sokuluyor. Yeni araçların uygulanması Türkiye’deki sınıf mevcudiyetlerine ve koşullarına uygun olmadığı gibi öğretmenin işini de zorlaştırıyor” dedi.

‘SINAVI SAVUNMUYORUZ’

Bunun bir biçim değişikliği olduğunu belirten Özdoğan, “İlkokulda öğrencilerin sınav olmasını savunmuyoruz. Ancak sınav sisteminin nesnesi haline dönüşmelerine itiraz ediyoruz. Bakanlık ise farklı araçlar üzerinden öğrencileri yine rekabete dayalı eğitim sisteminin bir parçası yapıyor” ifadelerini kullandı.