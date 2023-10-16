Mescit dayatmasına tepki: Eğitimde adım adım medrese

Yayınlanma: 16.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 16.10.2023 - 03:00

Milli Eğitim Bakanlığı’nca okulöncesi kurumlarda mescit açılma zorunluluğu getirilmesi, eğitimcilerin ve çocuk gelişim uzmanlarının tepkilerine neden oldu.

(Ayşe Yüksel)

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, “Okulöncesi eğitim yönetmeliğinde yapılan değişiklikleri kabul etmiyoruz. Anayasanın değiştirilemez maddesi ve devletimizin temel niteliği olan laiklik ilkesine aykırı olan bu düzenleme de laikliğe karşı atılmış olan çok sayıda adımın bir yenisidir. Okulöncesi eğitimde katkı payının da hukuki zemine taşınması devlet okullarında da paralı eğitime geçişin kapısının açılmasıdır” yorumunu yaptı.

(Acar Baltaş)

‘KAFA KARIŞTIRIR’

Prof. Dr. Acar Baltaş, anaokullarında mescit açılmasının, çocukların zihinlerinin derinkliklerine dini değerlerin yerleşmesini sağlayacağına dikkat çekerek “İktidarın eğitim politikası ile bütünüyle uyumludur. Aile değerleriyle çelişen durumlarda ikilem yaratır. Ayrıca eğitim verenin anlayışı ile mistik dünya vurgusu çocukların kafasını karıştırır. Özellikle dinin bağışlayıcı yönü değil cezalandırıcı yönünün öne çıkartılması, ileriye dönük korku ve takıntıların zeminini oluşturur” diye konuştu.

(Belgin Temur)

Uzman pedagog Belgin Temur da 3-6 yaşta bambaşka konularla uğratıklarına dikkat çekerek şunları söyledi:

“3-6 yaş, soyut düşünme inanç sistemleri gibi konularla ilginin olmadığı bir dönem. Din inanç gibi konuları çocuklara açıklamıyoruz. Ölüm sonrası gibi tam bilimsel karşılığı olmayan ama dinde karşılığı olan bilgileri çocuklara vermiyoruz çünkü buna gerek yok. O işlerin dönemi değil. İbadet yapılacaksa okulun yakınında cami vardır. Anaokullarında yer sorunu var.”

‘TARİKAT KONTROLÜNDE’

Eski CHP Milletvekili Yıldırım Kaya ise “Milli Eğitim Bakanlığı tümden cemaat ve tarikatların kontrolüne girmiştir. Bu uygulama, cumhuriyetimizin 100. yılında laik eğitime açılan savaşın son noktasıdır” tepkisini gösterdi.

(Kadem Özbay)

‘OKULLARI MEDRESELEŞTİRİYORLAR’

Okulöncesi eğitim ve ilköğretimde mescit zorunluluğu getirilmesini değerlendiren Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, kararın laiklik ilkesine aykırı olduğunu belirtti. Laiklik ilkesinin devletin zorunluluğu olduğunu vurgulayan Özbay, “Devletin dini alana girmemesi gerekir. Ancak iktidar dini baskı kurmayı hedefliyor. Üstelik müdahale çocukların eğitimine yapılıyor. Bu karar öğrenciler ile öğretmenler arasında ‘namaz kılan-kılmayan, dindar-dinsiz’ gibi ayrımlara yol açacak. Bu, okulların tamamının medreseye dönüştürülmesidir” diye konuştu.