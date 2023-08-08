Mescitte uyuyanların paralarını çaldı: Havalimanında tutuklandı

Yayınlanma: 08.08.2023 - 17:49

Güncelleme: 08.08.2023 - 17:58

İstanbul Havalimanı'nda 4 Ağustos cuma günü yaşanan olayda, yabancı uyruklu B. Makhmudov ve arkadaşı terminal içinde bulunan mescide geldi. Mescitte uyuyan yolcuların cüzdanlarını gözlerine kestiren iki kişi, mescitte olanlara da aldırış etmedi.

B.Makhmudov, uyuyan bir yolcunun çantasını alarak içinde bulunan paraları aldı. Abdest alma bölümüne geçen Makhmudov çaldığı paraları saydıktan sonra mescitten ayrıldı. Çantasındaki paraların çalındığını fark eden yolcu durumu polis ekiplerine bildirdi.

B.Makhmudov ve arkadaşı havalimanından ayrılmaya hazırlanırken polis ekipleri tarafından durduruldu. Emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen B. Makhmudov tutuklanarak cezaevine gönderildi.