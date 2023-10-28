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Mesleki eğitimde sermaye ağırlığı!

Mesleki ve teknik eğitiminin piyasalaşarak, öğrencilerin ucuz işgücü durumuna getirilmesi eleştirileri sürüyor.

Aytunç Ürkmez
Yayınlanma: 28.10.2023 - 03:00
Mesleki eğitimde sermaye ağırlığı!
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12. kalkınma planında da mesleki ve teknik eğitimde sermaye önceliği çıktı. Planda, özel sektör ile mesleki ve teknik eğitim kurumları arasında finansman dahil işbirliğini artırma ve öğrencilerin “işgücü piyasasının” ihtiyaçlarına yönelik tercihte bulunma hedefleri yer aldı.

Eğitimci Nurcan Korkmaz, “Kalkınma planında sektöre ara eleman yetiştiren, eğitimin niteliğinin artırılmasına, öğrencinin kamusal eğitimden faydalanmasına dönük bir politika içermiyor. Aksi bir durum ortada” dedi.



12. Kalkınma Planı eğitim

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