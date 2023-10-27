Bursa'da IŞİD operasyonu: Bomba eğitimi alan şahıs tutuklandı
Bursa’da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda, örgütte patlayıcı madde yapımı eğitim aldığı tespit edilen Irak uyruklu bir kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan izinle Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ortaklaşa düzenlediği IŞİD operasyonunda Irak uyruklu bir şüpheliyi gözaltına aldı.
IŞİD terör örgütü içerisinde özgeçmiş bilgileri ve patlayıcı madde yapımı eğitimi aldığı şeklinde bilgiler bulunan Irak uyruklu şahıs sorgusunda "Irak ve Suriye’de IŞİD terör örgütü içerisinde patlayıcı madde yapımı eğitimi aldığını ve EYP imalatında bulunduğunu" ifade etti.
Sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, IŞİD terör örgütü ile bağlantılı olabilecekleri gerekçesiyle haklarında tahdit kararı bulunan yabancı uyruklu 6 şahıs gözaltına alınarak sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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