Milli Eğitim Bakanı Tekin, Hafize Gaye Erkan'ın oğlunun adını taşıyan lisenin açılışını yaptı

Yayınlanma: 14.01.2025 - 17:47

Güncelleme: 14.01.2025 - 17:47





Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adıyaman programı kapsamında Adıyaman Valiliği’ni ziyaret etti. Bakan Tekin, daha sonra eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın oğlunun adını taşıyan Aslan Selim Anadolu Lisesi’nin açılış törenine katıldı.





(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adıyaman programı kapsamında Adıyaman Valiliği’ni ziyaret etti. Bakan Tekin, daha sonra eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın oğlunun adını taşıyan Aslan Selim Anadolu Lisesi’nin açılış törenine katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın öncülüğünde ABD'li yatırımcılar ve hayırsever kuruluşların destekleriyle Adıyaman'da yaptırılan Aslan Selim Anadolu Lisesi’nin açılışına katıldı. Bakan Tekin, törenin ardından Hafize Gaye Erkan'a plaket takdim etti.

Okulun Adıyaman'a kazandırılmasında emeği geçen Erkan'a teşekkür eden Bakan Tekin, "O da bu milletin ferdi olmanın sorumluluk bilinciyle hareket etti. Bize ulaştığında onu hemen yetkililere yönlendirdik ve okul çok kısa sürede tamamlanmış oldu. Gaye Hanım'ın şahsında okulun yapımına katkı veren tüm yetkililere ve hayırseverlere teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan okul açılışına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden Erkan’a teşekkür mesajı paylaşan Bakan Tekin, “Asrın felaketi sonrası el ele vererek Adıyamanlı evlatlarımızı her anlamda daha güzel eğitim ortamlarıyla buluşturmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda Hafize Gaye Erkan Hanımefendinin girişimleriyle okulumuzu ilimize kazandıran değerli hayırseverlerimize evlatlarımız adına teşekkür ediyor, yeni okulumuzun ilimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.