Hafize Gaye Erkan'la ilgili yeni atama iddiası

Merkez Bankası eski başkanı Hafize Gaye Erkan'ın OECD Türkiye daimi temsilcisi olarak atanacağı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.05.2024 - 09:56
Hafize Gaye Erkan'la ilgili yeni atama iddiası
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Türkiye'nin ilk kadın Merkez Bankası Başkanı olarak 8 Haziran 2023'te göreve başlayan Hafize Gaye Erkan, geçen şubat ayında görevden affını isteyerek istifa etmişti.

Patronlar Dünyasından Toygun Atilla'nın haberine göre, Hafize Gaye Erkan, Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin ardından İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı'na (OECD) Türkiye Daimi Temsilcisi olarak atanacak.

Paris'te görev yapacak olan Hafize Gaye Erkan, aynı zamanda Büyükelçi kadrosuna alınmış olacak.

Öte yandan dün de Erkan'ın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun yerine atanacağı iddiası ortaya atılmıştı.


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