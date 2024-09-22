Erdoğan'ı ABD'de karşılayanların arasında Hafize Gaye Erkan da yer aldı

Yayınlanma: 22.09.2024 - 18:07

Güncelleme: 22.09.2024 - 18:08

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79'uncu Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrine gitti.

Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile beraber Türkevi’ni de ziyaret etti.

Türkevi’nde Erdoğan'ı karşılayanlar arasında Eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın da yer alması dikkat çekti.

Türkiye'nin ilk kadın Merkez Bankası Başkanı olarak 8 Haziran 2023'te göreve başlayan Hafize Gaye Erkan, geçtiğimiz şubat ayında 'görevden affını' isteyerek istifa etmişti.