Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Murat İlikhan'ı görevden aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Milli Eğitim Bakanlığı’na atanan Yusuf Tekin, dikkat çeken bir değişikliğe imza attı.
Yeni bakan Tekin, Ölçme ve Değerlendirme Genel Müdürü Murat İlikhan’ı görevden aldı, yerine Ağustos 2022’den bu yana ÖSYM’de Daire Başkanı olarak görev yapan Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi mezunu Kemal Bülbül’ü atadı.
Bülbül, daha önce aynı genel müdürlükte Veri Analizi İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı ve PISA Türkiye Koordinatörlüğü görevi de yapmıştı.
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