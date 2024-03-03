Milli Savunma Üniversitesi'nde hangi bölümler var? MSÜ puan türleri neler?

Milli Savunma Üniversitesi sınavı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanan takvim doğrultusunda 3 Mart Pazar günü gerçekleştirildi. Adaylar sınavda Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden olmak üzere toplam 120 sorudan oluşan bir test çözdü. Peki, Milli Savunma Üniversitesi'nde hangi bölümler var? MSÜ puan türleri neler?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.03.2024 - 15:13
Milli Savunma Üniversitesi'nde hangi bölümler var? MSÜ puan türleri neler?
Abone Ol google-news

Milli Savunma Üniversitesi sınavı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanan takvim doğrultusunda 3 Mart Pazar günü gerçekleştirildi. Peki, Milli Savunma Üniversitesi'nde hangi bölümler var? MSÜ puan türleri neler?

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ NELER?

Milli Savunma Üniversitesi’nde Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Hava Harp Okulu, Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu bulunuyor. Her okulun kendi içerisinde bölümleri bulunmaktadır. 

KARA HARP OKULU BÖLÜMLERİ

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü

Makine Mühendisliği Bölümü

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Savunma Yönetimi Bölümü

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Tarih Bölümü

HAVA HARP OKULU BÖLÜMLERİ

Elektronik Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

DENİZ HARP OKULU BÖLÜMLERİ

Endüstri Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Gemi İnş. ve Gemi Makineleri Müh.

Bilgisayar Mühendisliği

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

KARA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜMLERİ

İşletme Yönetimi

Elektrik

Elektronik Haberleşme Teknolojisi

Uçak Teknolojisi

Otomotiv Teknolojisi

Mekatronik Teknolojisi

Bilgisayar Teknolojisi

Yapı Tesisat Teknolojisi

İnşaat Teknolojisi

Savunma Hizmetleri

DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜMLERİ

Gemi Makineleri İşletme

Elektrik

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Elektronik Teknolojisi

Uçak Teknolojisi

Deniz Ulaştırma İşletme

İşletme Yönetimi

Bilgisayar Programcılığı

HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜMLERİ

Uçak Teknolojisi (Mekanik ve Aviyonik Dalı)

Güvenlik ve Koruma

Elektrik

Hava Trafik Kontrol

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Bilgisayar Programcılığı

Elektronik Haberleşme

Lojistik

İnşaat Teknolojisi

Otomotiv Teknolojisi

Mekatronik

BANDO ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜMLER

Üflemeli Ve Vurmalı Çalgılar

Çalgı Bakım Onarım

Bando Subay Eğitimi

MSÜ PUAN TÜRLERİ 

Hava Harp Okulu sayısal puan türüyle, Kara Harp Okulu eşit ağırlık ve sözel puan türüyle, Kara ve Deniz Harp okulları ayrıca sayısal puan türüyle alım yapmaktadır.

Astsubay Meslek Yüksekokulu genel puan türüyle alım yapar. Bando Atsubay Meslek Yüksekokulu en yüksek puan türüyle alım gerçekleştirmektedir. Alım yapılan taban puanları her yıl değişiklik gösterir.


msü haberleri milli savunma üniversitesi haberleri Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu haberleri

İlgili Haberler

YKS'de geç başvurular: 3 milyonu aşkın yurttaş sınava katılacak

YKS'de geç başvurular: 3 milyonu aşkın yurttaş sınava katılacak
ALES başvuruları başladı mı, başvuru ücreti ne kadar? ALES/1 sınavı 2024 hangi tarihte?

ALES başvuruları başladı mı, başvuru ücreti ne kadar? ALES/1 sınavı 2024 hangi tarihte?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Pirinci yıkamak gerekir mi, suda bekletmek neden riskli?

Pirinci yıkamak gerekir mi, suda bekletmek neden riskli?
Afra Saraçoğlu evini çeken gazetecilere tepki gösterdi!

Afra Saraçoğlu evini çeken gazetecilere tepki gösterdi!
İnsansı Robot Unitree H1 dünya rekoru kırdı

İnsansı Robot Unitree H1 dünya rekoru kırdı
Dalında kalan portakallarla yapılıyor! Adana kebabından pideye tam 101 çeşit…

Dalında kalan portakallarla yapılıyor! Adana kebabından pideye tam 101 çeşit…
Spor yazarları Hatayspor - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'İki 6 numaradan vazgeçmesi doğru'

Spor yazarları Hatayspor - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'İki 6 numaradan vazgeçmesi doğru'
Kütahya’da kayıp olarak aranan 7 yaşındaki otizmli çocuğun cesedi bulundu

Kütahya’da kayıp olarak aranan 7 yaşındaki otizmli çocuğun cesedi bulundu
TFF 1. Lig'de saha karışmıştı: Bodrumspor'dan Caner Erkin için 'tokat attı' iddiası!

TFF 1. Lig'de saha karışmıştı: Bodrumspor'dan Caner Erkin için 'tokat attı' iddiası!
Tablet sipariş etmişti… Yerine taş geldi!

Tablet sipariş etmişti… Yerine taş geldi!