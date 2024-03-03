Milli Savunma Üniversitesi'nde hangi bölümler var? MSÜ puan türleri neler?
Milli Savunma Üniversitesi sınavı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanan takvim doğrultusunda 3 Mart Pazar günü gerçekleştirildi. Adaylar sınavda Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden olmak üzere toplam 120 sorudan oluşan bir test çözdü. Peki, Milli Savunma Üniversitesi'nde hangi bölümler var? MSÜ puan türleri neler?
Milli Savunma Üniversitesi sınavı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanan takvim doğrultusunda 3 Mart Pazar günü gerçekleştirildi. Peki, Milli Savunma Üniversitesi'nde hangi bölümler var? MSÜ puan türleri neler?
MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ NELER?
Milli Savunma Üniversitesi’nde Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Hava Harp Okulu, Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu bulunuyor. Her okulun kendi içerisinde bölümleri bulunmaktadır.
KARA HARP OKULU BÖLÜMLERİ
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü
Makine Mühendisliği Bölümü
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Savunma Yönetimi Bölümü
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Tarih Bölümü
HAVA HARP OKULU BÖLÜMLERİ
Elektronik Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Havacılık ve Uzay Mühendisliği
DENİZ HARP OKULU BÖLÜMLERİ
Endüstri Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Gemi İnş. ve Gemi Makineleri Müh.
Bilgisayar Mühendisliği
Elektrik - Elektronik Mühendisliği
KARA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜMLERİ
İşletme Yönetimi
Elektrik
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
Uçak Teknolojisi
Otomotiv Teknolojisi
Mekatronik Teknolojisi
Bilgisayar Teknolojisi
Yapı Tesisat Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi
Savunma Hizmetleri
DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜMLERİ
Gemi Makineleri İşletme
Elektrik
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Elektronik Teknolojisi
Uçak Teknolojisi
Deniz Ulaştırma İşletme
İşletme Yönetimi
Bilgisayar Programcılığı
HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜMLERİ
Uçak Teknolojisi (Mekanik ve Aviyonik Dalı)
Güvenlik ve Koruma
Elektrik
Hava Trafik Kontrol
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Bilgisayar Programcılığı
Elektronik Haberleşme
Lojistik
İnşaat Teknolojisi
Otomotiv Teknolojisi
Mekatronik
BANDO ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜMLER
Üflemeli Ve Vurmalı Çalgılar
Çalgı Bakım Onarım
Bando Subay Eğitimi
MSÜ PUAN TÜRLERİ
Hava Harp Okulu sayısal puan türüyle, Kara Harp Okulu eşit ağırlık ve sözel puan türüyle, Kara ve Deniz Harp okulları ayrıca sayısal puan türüyle alım yapmaktadır.
Astsubay Meslek Yüksekokulu genel puan türüyle alım yapar. Bando Atsubay Meslek Yüksekokulu en yüksek puan türüyle alım gerçekleştirmektedir. Alım yapılan taban puanları her yıl değişiklik gösterir.
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