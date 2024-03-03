Yayınlanma: 03.03.2024 - 15:13

Güncelleme: 03.03.2024 - 15:13

Milli Savunma Üniversitesi sınavı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanan takvim doğrultusunda 3 Mart Pazar günü gerçekleştirildi. Peki, Milli Savunma Üniversitesi'nde hangi bölümler var? MSÜ puan türleri neler?

MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ NELER?

Milli Savunma Üniversitesi’nde Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Hava Harp Okulu, Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu bulunuyor. Her okulun kendi içerisinde bölümleri bulunmaktadır.

KARA HARP OKULU BÖLÜMLERİ

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü

Makine Mühendisliği Bölümü

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Savunma Yönetimi Bölümü

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Tarih Bölümü

HAVA HARP OKULU BÖLÜMLERİ

Elektronik Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Havacılık ve Uzay Mühendisliği

DENİZ HARP OKULU BÖLÜMLERİ

Endüstri Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Gemi İnş. ve Gemi Makineleri Müh.

Bilgisayar Mühendisliği

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

KARA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜMLERİ

İşletme Yönetimi

Elektrik

Elektronik Haberleşme Teknolojisi

Uçak Teknolojisi

Otomotiv Teknolojisi

Mekatronik Teknolojisi

Bilgisayar Teknolojisi

Yapı Tesisat Teknolojisi

İnşaat Teknolojisi

Savunma Hizmetleri

DENİZ ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜMLERİ

Gemi Makineleri İşletme

Elektrik

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Elektronik Teknolojisi

Uçak Teknolojisi

Deniz Ulaştırma İşletme

İşletme Yönetimi

Bilgisayar Programcılığı

HAVA ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜMLERİ

Uçak Teknolojisi (Mekanik ve Aviyonik Dalı)

Güvenlik ve Koruma

Elektrik

Hava Trafik Kontrol

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Bilgisayar Programcılığı

Elektronik Haberleşme

Lojistik

İnşaat Teknolojisi

Otomotiv Teknolojisi

Mekatronik

BANDO ASTSUBAY MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜMLER

Üflemeli Ve Vurmalı Çalgılar

Çalgı Bakım Onarım

Bando Subay Eğitimi

MSÜ PUAN TÜRLERİ

Hava Harp Okulu sayısal puan türüyle, Kara Harp Okulu eşit ağırlık ve sözel puan türüyle, Kara ve Deniz Harp okulları ayrıca sayısal puan türüyle alım yapmaktadır.

Astsubay Meslek Yüksekokulu genel puan türüyle alım yapar. Bando Atsubay Meslek Yüksekokulu en yüksek puan türüyle alım gerçekleştirmektedir. Alım yapılan taban puanları her yıl değişiklik gösterir.