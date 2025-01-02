Yayınlanma: 02.01.2025 - 15:29

Güncelleme: 02.01.2025 - 15:29

Ocak ayına girilmesiyle birlikte MSÜ sınavı için geri sayım başladı. ÖSYM sınav takvimi ile MSÜ başvuru tarihleri belli olmuştu. Takvimde belirtildiği gibi Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) başvuruları bugün başladı. Peki, MSÜ başvuruları başladı mı? MSÜ başvurusu nasıl yapılır?

MSÜ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav takvimi ile Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) başvuru tarihleri belli oldu.

Takvime göre 2025 MSÜ başvuruları, 2 Ocak Perşembe bugün başladı ve 27 Ocak tarihinde sona erecek.

Geç başvurular ise 30 Ocak 2025 tarihinde alınacak.

2025 MSÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını 2 Ocak 2025 günü saat 14.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

2025-MSÜ’ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları 2'nci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca Başkanlığımızca uygulanacak olan 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (2025-YKS) başvurularını yapmaları ve Harp Okulları için 2025-YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2025-YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekmektedir.

MSÜ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, NASIL ÖDENİR?

MSÜ sınavı başvuru ücreti, 450 TL olarak belirlendi. Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak aynı gün ödenmektedir.

Adaylar, sınav ücretini kılavuzda belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatıracak.