MSÜ sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2025 MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı saat kaçta kaç dakika sürecek?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 23 Şubat Pazar günü Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) yapılacak. MSÜ sınav giriş belgesi nasıl alınır? MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı saat kaçta kaç dakika sürecek?
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 81 ilde gerçekleştirilecek MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na 670 bin 718 aday başvurdu. Sınav, bin 658 bina ve 30 bin 489 salonda yapılacak.
MSÜ SINAVI SAAT KAÇTA?
Sınavlar, saat 10.15'te başlayacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
MSÜ SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
2025-MSÜ sınavında adaylara ortaöğretim düzeyinde Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan 120 soru yöneltilecek, Adaylara 165 dakika cevaplama süresi verilecek.
Sınavlarda 91 bin 153 kişi görev alacak, sınav güvenliği için 8 bin 522 emniyet görevlisi sahada olacak.
Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri, sınav günü saat 10.00'a kadar açık tutulacak.
MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK
2025-MSÜ sınavının sonuçları 18 Mart'ta, açıklanacak.
MİLLİ SAVUNMA ÜNIVERSİTESİ (MSÜ) ASKERİ ADAY BELİRLEME SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
23 Şubat 2025 tarihinde uygulanacak olan 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na (2025-MSÜ) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 13 Şubat 2025 tarihinde saat 15.30'dan itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.
SINAVA GİRİŞ BELGESİNDE YER ALAN TEMEL KURALLAR
Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın
fotoğrafı bulunacaktır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur.
Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraf
olmasına özen göstermelidirler. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin
renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır.
Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM’nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir
yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Adayların sınava girecekleri binayı sınav
gününden önce görmeleri yararlarına olacaktır. Adaylara Sınava Giriş Belgesi
gönderilmeyecektir.
Sınava Giriş Belgesi’ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında
bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını
sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir
kıyafetle gelmeleri ve sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde
hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece
önemlidir.
Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete, ÖSYM tarafından temin edileceğinden,
şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyeceği sınava
gireceğiniz binaya getirmeyiniz. Sınava şeffaf pet şişe içerisinde su
getirebilirsiniz. Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden
başka fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları
zorunludur:
ÖZEL KİMLİK BELGESİ:
Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı
Süresi geçerli pasaport, pasaportları bulunmayan KKTC
vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti Kimlik Kartı
Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni
mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar
Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm
belgeler sınava girişiçin geçerli belgeler sayılmayacaktır. Nüfus cüzdanında
soğuk damga basılı olmalı, sınav görevlilerinin adayı kolaylıkla
tanıyabilmelerini sağlayacak, sınav görevlilerinde adayı tanımada tereddüt
oluşturmayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı,
pasaportun süresi geçerli olmalıdır.
Üzerinde soğuk damga, sınav görevlilerinin adayı kolaylıkla tanımasını
sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (TC
Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş
olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul
edilmeyecektir. Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir
aday, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacak; sınava alınsa bile
sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınav günü sınav görevlilerinin, fotoğrafından
adayın kimliğini belirlemede güçlük çektiği takdirde, adayı sınava
almayabileceği veya adayın sınavının geçersiz sayılabileceği göz önünde
bulundurulmalıdır.
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