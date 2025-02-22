MSÜ sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2025 MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı saat kaçta kaç dakika sürecek?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 23 Şubat Pazar günü Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Aday Belirleme Sınavı (2025-MSÜ) yapılacak. MSÜ sınav giriş belgesi nasıl alınır? MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı saat kaçta kaç dakika sürecek?

MSÜ sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2025 MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı saat kaçta kaç dakika sürecek?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 22.02.2025 - 12:13

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 81 ilde gerçekleştirilecek MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na 670 bin 718 aday başvurdu. Sınav, bin 658 bina ve 30 bin 489 salonda yapılacak.

MSÜ SINAVI SAAT KAÇTA?

Sınavlar, saat 10.15'te başlayacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

MSÜ SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

2025-MSÜ sınavında adaylara ortaöğretim düzeyinde Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan 120 soru yöneltilecek, Adaylara 165 dakika cevaplama süresi verilecek.

Sınavlarda 91 bin 153 kişi görev alacak, sınav güvenliği için 8 bin 522 emniyet görevlisi sahada olacak.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri, sınav günü saat 10.00'a kadar açık tutulacak.

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

2025-MSÜ sınavının sonuçları 18 Mart'ta, açıklanacak.

MİLLİ SAVUNMA ÜNIVERSİTESİ (MSÜ) ASKERİ ADAY BELİRLEME SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

23 Şubat 2025 tarihinde uygulanacak olan 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na (2025-MSÜ) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 13 Şubat 2025 tarihinde saat 15.30'dan itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

SINAVA GİRİŞ BELGESİNDE YER ALAN TEMEL KURALLAR

Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın

fotoğrafı bulunacaktır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur.

Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraf

olmasına özen göstermelidirler. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin

renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır.

Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM’nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir

yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Adayların sınava girecekleri binayı sınav

gününden önce görmeleri yararlarına olacaktır. Adaylara Sınava Giriş Belgesi

gönderilmeyecektir.

Sınava Giriş Belgesi’ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında

bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını

sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir

kıyafetle gelmeleri ve sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde

hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece

önemlidir.

Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete, ÖSYM tarafından temin edileceğinden,

şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyeceği sınava

gireceğiniz binaya getirmeyiniz. Sınava şeffaf pet şişe içerisinde su

getirebilirsiniz. Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden

başka fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları

zorunludur:

ÖZEL KİMLİK BELGESİ:

Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı

Süresi geçerli pasaport, pasaportları bulunmayan KKTC

vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk

Cumhuriyeti Kimlik Kartı

Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni

mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar

Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm

belgeler sınava girişiçin geçerli belgeler sayılmayacaktır. Nüfus cüzdanında

soğuk damga basılı olmalı, sınav görevlilerinin adayı kolaylıkla

tanıyabilmelerini sağlayacak, sınav görevlilerinde adayı tanımada tereddüt

oluşturmayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı,

pasaportun süresi geçerli olmalıdır.

Üzerinde soğuk damga, sınav görevlilerinin adayı kolaylıkla tanımasını

sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan (TC

Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş

olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul

edilmeyecektir. Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir

aday, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacak; sınava alınsa bile

sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınav günü sınav görevlilerinin, fotoğrafından

adayın kimliğini belirlemede güçlük çektiği takdirde, adayı sınava

almayabileceği veya adayın sınavının geçersiz sayılabileceği göz önünde

bulundurulmalıdır.


Etiketler: #ösym #msü

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