MSÜ sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2025 MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı saat kaçta kaç dakika sürecek?

Yayınlanma: 22.02.2025 - 12:13

Güncelleme: 22.02.2025 - 12:13

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 81 ilde gerçekleştirilecek MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na 670 bin 718 aday başvurdu. Sınav, bin 658 bina ve 30 bin 489 salonda yapılacak.

MSÜ SINAVI SAAT KAÇTA?

Sınavlar, saat 10.15'te başlayacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

MSÜ SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

2025-MSÜ sınavında adaylara ortaöğretim düzeyinde Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan 120 soru yöneltilecek, Adaylara 165 dakika cevaplama süresi verilecek.

Sınavlarda 91 bin 153 kişi görev alacak, sınav güvenliği için 8 bin 522 emniyet görevlisi sahada olacak.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri, sınav günü saat 10.00'a kadar açık tutulacak.

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

2025-MSÜ sınavının sonuçları 18 Mart'ta, açıklanacak.

MİLLİ SAVUNMA ÜNIVERSİTESİ (MSÜ) ASKERİ ADAY BELİRLEME SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

23 Şubat 2025 tarihinde uygulanacak olan 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na (2025-MSÜ) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 13 Şubat 2025 tarihinde saat 15.30'dan itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

SINAVA GİRİŞ BELGESİNDE YER ALAN TEMEL KURALLAR