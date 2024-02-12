Yayınlanma: 12.02.2024 - 10:13

Güncelleme: 12.02.2024 - 10:13

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ) başvuruları 30 Ocak Salı günü sona erdi. Bu gelişmenin ardından MSÜ sınavına girecek adaylar sınav yerlerini ve tarihini merak etti. Peki, MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? MSÜ sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır?

MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme sınavı 3 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

MSÜ SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre, 3 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

MSÜ sınav giriş belgelerinin ise sınavdan 10 gün önce yani şubat ayının son haftasında ilan edilmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl sınav giriş belgeleri sınavdan 10 gün önce duyurulmuştu.