MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? MSÜ sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağı, askeri öğrenci olmak için sınava katılım sağlayacak adaylar tarafından araştırılıyor. Peki, MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? MSÜ sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.02.2024 - 10:13
MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? MSÜ sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır?
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Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ) başvuruları 30 Ocak Salı günü sona erdi. Bu gelişmenin ardından MSÜ sınavına girecek adaylar sınav yerlerini ve tarihini merak etti. Peki, MSÜ sınav yerleri ne zaman açıklanacak? MSÜ sınav giriş belgesi nereden, nasıl alınır?

MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme sınavı 3 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

MSÜ SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre, 3 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

MSÜ sınav giriş belgelerinin ise sınavdan 10 gün önce yani şubat ayının son haftasında ilan edilmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl sınav giriş belgeleri sınavdan 10 gün önce duyurulmuştu.


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