YDS sınavı ne zaman? 2024 YDS/1 BAŞVURULARI NE ZAMAN? 2024 YDS/1 sınavı nasıl yapılacak?

Yayınlanma: 07.02.2024 - 10:03

Güncelleme: 07.02.2024 - 10:03

2024 YDS/1 başvurularının ne zaman ve nasıl yapılacağına yönelik sorgulamalar başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında YDS başvurularının başlayacağı tarih belli oldu. Peki, YDS sınavı ne zaman? 2024 YDS/1 sınavı nasıl yapılacak?

2024 YDS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 YDS takvimiyle birlikte başvuru tarihleri belli oldu. Buna göre; YDS/1 başvuruları 7 Şubat 2024 tarihinde başlayacak ve 15 Şubat 2024'te sona erecek. Geç başvurular ise 22 Şubat 2024 tarihinde alınacak.

2024 YDS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yayımladığı 2024 sınav takvimi sonrasında YDS sınav tarihleri de belli oldu. Buna göre; YDS/1 sınavı 24 Mart 2024 tarihinde uygulanacak. Sınavın sonuçları ise 25 Nisan 2024'te açıklanacak.

YDS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2024 YDS/1 başvuruları 7 Şubat tarihinde ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden erişime açılacak. Adaylar, https://ais.osym.gov.tr/ ekranı üzerinden başvurularını yapabilecek.